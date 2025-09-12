BeethovenX sFTMX (SFTMX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite BeethovenX sFTMX kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SFTMX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte BeethovenX sFTMX kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

BeethovenX sFTMX kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:58:30(UTC+8)

BeethovenX sFTMX Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

BeethovenX sFTMX (SFTMX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, BeethovenX sFTMX galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.337318 prekybos kainą 2025 m.

BeethovenX sFTMX (SFTMX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, BeethovenX sFTMX galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.354183 prekybos kainą 2026 m.

BeethovenX sFTMX (SFTMX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SFTMX ateities kaina yra $ 0.371893 su 10.25% augimo norma.

BeethovenX sFTMX (SFTMX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SFTMX ateities kaina yra $ 0.390487 su 15.76% augimo norma.

BeethovenX sFTMX (SFTMX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SFTMX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.410012, o augimo norma – 21.55%.

BeethovenX sFTMX (SFTMX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SFTMX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.430512, o augimo norma – 27.63%.

BeethovenX sFTMX (SFTMX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. BeethovenX sFTMX kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.701259 prekybos kainą.

BeethovenX sFTMX (SFTMX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. BeethovenX sFTMX kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.1422 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.337318
    0.00%
  • 2026
    $ 0.354183
    5.00%
  • 2027
    $ 0.371893
    10.25%
  • 2028
    $ 0.390487
    15.76%
  • 2029
    $ 0.410012
    21.55%
  • 2030
    $ 0.430512
    27.63%
  • 2031
    $ 0.452038
    34.01%
  • 2032
    $ 0.474640
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.498372
    47.75%
  • 2034
    $ 0.523290
    55.13%
  • 2035
    $ 0.549455
    62.89%
  • 2036
    $ 0.576928
    71.03%
  • 2037
    $ 0.605774
    79.59%
  • 2038
    $ 0.636063
    88.56%
  • 2039
    $ 0.667866
    97.99%
  • 2040
    $ 0.701259
    107.89%
Trumpalaikės BeethovenX sFTMX kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.337318
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.337364
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.337641
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.338704
    0.41%
BeethovenX sFTMX (SFTMX) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SFTMX kaina yra $0.337318. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

BeethovenX sFTMX (SFTMX) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SFTMX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.337364. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

BeethovenX sFTMX (SFTMX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SFTMX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.337641. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

BeethovenX sFTMX (SFTMX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SFTMX kaina yra $0.338704. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė BeethovenX sFTMX kainų statistika

--

$ 6.69M
$ 6.69M$ 6.69M

19.82M
19.82M 19.82M

--

Naujausia SFTMX kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, SFTMX turi 19.82M apyvartą ir $ 6.69M bendrą rinkos kapitalizaciją.

BeethovenX sFTMX istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje BeethovenX sFTMX, dabartinė BeethovenX sFTMX kaina yra 0.337318USD. Apyvartinė BeethovenX sFTMX (SFTMX) pasiūla yra 19.82M SFTMX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $6,686,506.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.89%
    $ 0.006256
    $ 0.341869
    $ 0.328961
  • 7 dienos
    -1.16%
    $ -0.003912
    $ 0.372836
    $ 0.320677
  • 30 dienų
    -9.97%
    $ -0.033639
    $ 0.372836
    $ 0.320677
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas BeethovenX sFTMX kaina pasikeitė $0.006256, atspindinti 1.89% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas BeethovenX sFTMX buvo prekiaujama aukščiausia $0.372836 ir žemiausia $0.320677. Kainos pokytis buvo -1.16%. Ši naujausia tendencija parodo SFTMX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį BeethovenX sFTMX įvyko -9.97%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.033639 vertę. Tai rodo, kad SFTMX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia BeethovenX sFTMX (SFTMX) kainų prognozės modulis?

BeethovenX sFTMX Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SFTMX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius BeethovenX sFTMX ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SFTMX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti BeethovenX sFTMX kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SFTMX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SFTMX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą BeethovenX sFTMX potencialą.

Kodėl SFTMX kainų prognozė yra svarbi?

SFTMX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SFTMX dabar?
Pagal jūsų prognozes, SFTMX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SFTMX kainų prognozė?
Remiantis BeethovenX sFTMX (SFTMX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SFTMX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SFTMX 2026 m.?
1 vieneto BeethovenX sFTMX (SFTMX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SFTMX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SFTMX kaina 2027 m.?
BeethovenX sFTMX (SFTMX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SFTMX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SFTMX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, BeethovenX sFTMX (SFTMX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SFTMX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, BeethovenX sFTMX (SFTMX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SFTMX 2030 m.?
1 vieneto BeethovenX sFTMX (SFTMX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SFTMX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SFTMX kainų prognozė 2040 metams?
BeethovenX sFTMX (SFTMX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SFTMX kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:58:30(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.