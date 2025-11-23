BEAST SELLER (BEAST) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite BEAST SELLER kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek BEAST augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte BEAST SELLER kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

BEAST SELLER kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:24:46(UTC+8)

BEAST SELLER Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

BEAST SELLER (BEAST) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, BEAST SELLER galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003714 prekybos kainą 2025 m.

BEAST SELLER (BEAST) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, BEAST SELLER galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003900 prekybos kainą 2026 m.

BEAST SELLER (BEAST) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. BEAST ateities kaina yra $ 0.004095 su 10.25% augimo norma.

BEAST SELLER (BEAST) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. BEAST ateities kaina yra $ 0.004300 su 15.76% augimo norma.

BEAST SELLER (BEAST) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BEAST 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.004515, o augimo norma – 21.55%.

BEAST SELLER (BEAST) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BEAST 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.004741, o augimo norma – 27.63%.

BEAST SELLER (BEAST) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. BEAST SELLER kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.007722 prekybos kainą.

BEAST SELLER (BEAST) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. BEAST SELLER kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.012579 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.003714
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003900
    5.00%
  • 2027
    $ 0.004095
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004300
    15.76%
  • 2029
    $ 0.004515
    21.55%
  • 2030
    $ 0.004741
    27.63%
  • 2031
    $ 0.004978
    34.01%
  • 2032
    $ 0.005227
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.005488
    47.75%
  • 2034
    $ 0.005762
    55.13%
  • 2035
    $ 0.006050
    62.89%
  • 2036
    $ 0.006353
    71.03%
  • 2037
    $ 0.006671
    79.59%
  • 2038
    $ 0.007004
    88.56%
  • 2039
    $ 0.007354
    97.99%
  • 2040
    $ 0.007722
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės BEAST SELLER kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.003714
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.003715
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.003718
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.003730
    0.41%
BEAST SELLER (BEAST) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma BEAST kaina yra $0.003714. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

BEAST SELLER (BEAST) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė BEAST, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.003715. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

BEAST SELLER (BEAST) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė BEAST, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.003718. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

BEAST SELLER (BEAST) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma BEAST kaina yra $0.003730. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė BEAST SELLER kainų statistika

--
----

--

$ 257.67K
$ 257.67K$ 257.67K

69.42M
69.42M 69.42M

$ 5.19K
$ 5.19K$ 5.19K

--

Naujausia BEAST kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 5.19K.
Be to, BEAST turi 69.42M apyvartą ir $ 257.67K bendrą rinkos kapitalizaciją.

BEAST SELLER istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje BEAST SELLER, dabartinė BEAST SELLER kaina yra 0.003714USD. Apyvartinė BEAST SELLER (BEAST) pasiūla yra 69.42M BEAST, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $257,665.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    7.91%
    $ 0.000272
    $ 0.003826
    $ 0.003393
  • 7 dienos
    -22.44%
    $ -0.000833
    $ 0.009175
    $ 0.002912
  • 30 dienų
    -59.04%
    $ -0.002193
    $ 0.009175
    $ 0.002912
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas BEAST SELLER kaina pasikeitė $0.000272, atspindinti 7.91% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas BEAST SELLER buvo prekiaujama aukščiausia $0.009175 ir žemiausia $0.002912. Kainos pokytis buvo -22.44%. Ši naujausia tendencija parodo BEAST potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį BEAST SELLER įvyko -59.04%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002193 vertę. Tai rodo, kad BEAST artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia BEAST SELLER (BEAST) kainų prognozės modulis?

BEAST SELLER Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas BEAST kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius BEAST SELLER ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą BEAST būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti BEAST SELLER kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja BEAST ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina BEAST pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą BEAST SELLER potencialą.

Kodėl BEAST kainų prognozė yra svarbi?

BEAST kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į BEAST dabar?
Pagal jūsų prognozes, BEAST pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio BEAST kainų prognozė?
Remiantis BEAST SELLER (BEAST) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama BEAST kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 BEAST 2026 m.?
1 vieneto BEAST SELLER (BEAST) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BEAST padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama BEAST kaina 2027 m.?
BEAST SELLER (BEAST) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 BEAST kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė BEAST kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, BEAST SELLER (BEAST) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė BEAST kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, BEAST SELLER (BEAST) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 BEAST 2030 m.?
1 vieneto BEAST SELLER (BEAST) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BEAST padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia BEAST kainų prognozė 2040 metams?
BEAST SELLER (BEAST) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 BEAST kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:24:46(UTC+8)

