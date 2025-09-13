Battle Buddy Token (BBTKN) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Battle Buddy Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek BBTKN augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Battle Buddy Token kainą
*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Battle Buddy Token kainos prognozė
Battle Buddy Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Battle Buddy Token (BBTKN) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Battle Buddy Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą 2025 m.

Battle Buddy Token (BBTKN) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Battle Buddy Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą 2026 m.

Battle Buddy Token (BBTKN) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. BBTKN ateities kaina yra $ 0 su 10.25% augimo norma.

Battle Buddy Token (BBTKN) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. BBTKN ateities kaina yra $ 0 su 15.76% augimo norma.

Battle Buddy Token (BBTKN) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BBTKN 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0, o augimo norma – 21.55%.

Battle Buddy Token (BBTKN) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BBTKN 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0, o augimo norma – 27.63%.

Battle Buddy Token (BBTKN) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Battle Buddy Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą.

Battle Buddy Token (BBTKN) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Battle Buddy Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0
    0.00%
  • 2026
    $ 0
    5.00%
  • 2027
    $ 0
    10.25%
  • 2028
    $ 0
    15.76%
  • 2029
    $ 0
    21.55%
  • 2030
    $ 0
    27.63%
  • 2031
    $ 0
    34.01%
  • 2032
    $ 0
    40.71%
  • 2033
    $ 0
    47.75%
  • 2034
    $ 0
    55.13%
  • 2035
    $ 0
    62.89%
  • 2036
    $ 0
    71.03%
  • 2037
    $ 0
    79.59%
  • 2038
    $ 0
    88.56%
  • 2039
    $ 0
    97.99%
  • 2040
    $ 0
    107.89%
Trumpalaikės Battle Buddy Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0
    0.41%
Battle Buddy Token (BBTKN) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma BBTKN kaina yra $0. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Battle Buddy Token (BBTKN) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė BBTKN, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Battle Buddy Token (BBTKN) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė BBTKN, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Battle Buddy Token (BBTKN) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma BBTKN kaina yra $0. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Battle Buddy Token kainų statistika

$ 2.46K
$ 2.46K$ 2.46K

794.92M
794.92M 794.92M

Naujausia BBTKN kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, BBTKN turi 794.92M apyvartą ir $ 2.46K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Battle Buddy Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Battle Buddy Token, dabartinė Battle Buddy Token kaina yra 0USD. Apyvartinė Battle Buddy Token (BBTKN) pasiūla yra 794.92M BBTKN, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2,461.44.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    -18.37%
    $ 0
    $ 0.000003
    $ 0.000002
  • 30 dienų
    26.16%
    $ 0
    $ 0.000003
    $ 0.000002
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Battle Buddy Token kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Battle Buddy Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.000003 ir žemiausia $0.000002. Kainos pokytis buvo -18.37%. Ši naujausia tendencija parodo BBTKN potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Battle Buddy Token įvyko 26.16%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0 vertę. Tai rodo, kad BBTKN artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Battle Buddy Token (BBTKN) kainų prognozės modulis?

Battle Buddy Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas BBTKN kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Battle Buddy Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą BBTKN būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Battle Buddy Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja BBTKN ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina BBTKN pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Battle Buddy Token potencialą.

Kodėl BBTKN kainų prognozė yra svarbi?

BBTKN kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į BBTKN dabar?
Pagal jūsų prognozes, BBTKN pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio BBTKN kainų prognozė?
Remiantis Battle Buddy Token (BBTKN) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama BBTKN kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 BBTKN 2026 m.?
1 vieneto Battle Buddy Token (BBTKN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BBTKN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama BBTKN kaina 2027 m.?
Battle Buddy Token (BBTKN) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 BBTKN kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė BBTKN kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Battle Buddy Token (BBTKN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė BBTKN kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Battle Buddy Token (BBTKN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 BBTKN 2030 m.?
1 vieneto Battle Buddy Token (BBTKN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BBTKN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia BBTKN kainų prognozė 2040 metams?
Battle Buddy Token (BBTKN) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 BBTKN kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.