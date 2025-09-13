Basedmilio (BASED) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Basedmilio kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek BASED augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Basedmilio kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Basedmilio kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Basedmilio Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Basedmilio (BASED) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Basedmilio galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000111 prekybos kainą 2025 m.

Basedmilio (BASED) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Basedmilio galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000117 prekybos kainą 2026 m.

Basedmilio (BASED) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. BASED ateities kaina yra $ 0.000123 su 10.25% augimo norma.

Basedmilio (BASED) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. BASED ateities kaina yra $ 0.000129 su 15.76% augimo norma.

Basedmilio (BASED) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BASED 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000135, o augimo norma – 21.55%.

Basedmilio (BASED) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BASED 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000142, o augimo norma – 27.63%.

Basedmilio (BASED) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Basedmilio kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000232 prekybos kainą.

Basedmilio (BASED) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Basedmilio kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000378 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000111
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000117
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000123
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000129
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000135
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000142
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000149
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000157
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000165
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000173
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000182
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000191
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000200
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000210
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000221
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000232
    107.89%
Trumpalaikės Basedmilio kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.000111
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.000111
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000111
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.000112
    0.41%
Basedmilio (BASED) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma BASED kaina yra $0.000111. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Basedmilio (BASED) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė BASED, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000111. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Basedmilio (BASED) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė BASED, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000111. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Basedmilio (BASED) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma BASED kaina yra $0.000112. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Basedmilio kainų statistika

--
----

--

$ 111.87K
$ 111.87K$ 111.87K

1.00B
1.00B 1.00B

--
----

--

Naujausia BASED kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, BASED turi 1.00B apyvartą ir $ 111.87K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Basedmilio istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Basedmilio, dabartinė Basedmilio kaina yra 0.000111USD. Apyvartinė Basedmilio (BASED) pasiūla yra 1.00B BASED, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $111,871.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    5.42%
    $ 0
    $ 0.000111
    $ 0.000105
  • 7 dienos
    6.43%
    $ 0.000007
    $ 0.000138
    $ 0.000102
  • 30 dienų
    -19.05%
    $ -0.000021
    $ 0.000138
    $ 0.000102
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Basedmilio kaina pasikeitė $0, atspindinti 5.42% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Basedmilio buvo prekiaujama aukščiausia $0.000138 ir žemiausia $0.000102. Kainos pokytis buvo 6.43%. Ši naujausia tendencija parodo BASED potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Basedmilio įvyko -19.05%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000021 vertę. Tai rodo, kad BASED artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Basedmilio (BASED) kainų prognozės modulis?

Basedmilio Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas BASED kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Basedmilio ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą BASED būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Basedmilio kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja BASED ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina BASED pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Basedmilio potencialą.

Kodėl BASED kainų prognozė yra svarbi?

BASED kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į BASED dabar?
Pagal jūsų prognozes, BASED pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio BASED kainų prognozė?
Remiantis Basedmilio (BASED) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama BASED kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 BASED 2026 m.?
1 vieneto Basedmilio (BASED) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BASED padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama BASED kaina 2027 m.?
Basedmilio (BASED) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 BASED kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė BASED kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Basedmilio (BASED) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė BASED kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Basedmilio (BASED) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 BASED 2030 m.?
1 vieneto Basedmilio (BASED) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BASED padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia BASED kainų prognozė 2040 metams?
Basedmilio (BASED) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 BASED kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.