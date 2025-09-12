b14g dualCORE (DUALCORE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite b14g dualCORE kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DUALCORE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte b14g dualCORE kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

b14g dualCORE kainos prognozė
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:57:06(UTC+8)

b14g dualCORE Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

b14g dualCORE (DUALCORE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, b14g dualCORE galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.536061 prekybos kainą 2025 m.

b14g dualCORE (DUALCORE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, b14g dualCORE galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.562864 prekybos kainą 2026 m.

b14g dualCORE (DUALCORE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DUALCORE ateities kaina yra $ 0.591007 su 10.25% augimo norma.

b14g dualCORE (DUALCORE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DUALCORE ateities kaina yra $ 0.620557 su 15.76% augimo norma.

b14g dualCORE (DUALCORE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DUALCORE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.651585, o augimo norma – 21.55%.

b14g dualCORE (DUALCORE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DUALCORE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.684164, o augimo norma – 27.63%.

b14g dualCORE (DUALCORE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. b14g dualCORE kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1.1144 prekybos kainą.

b14g dualCORE (DUALCORE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. b14g dualCORE kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.8152 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.536061
    0.00%
  • 2026
    $ 0.562864
    5.00%
  • 2027
    $ 0.591007
    10.25%
  • 2028
    $ 0.620557
    15.76%
  • 2029
    $ 0.651585
    21.55%
  • 2030
    $ 0.684164
    27.63%
  • 2031
    $ 0.718373
    34.01%
  • 2032
    $ 0.754291
    40.71%
  • 2033
    $ 0.792006
    47.75%
  • 2034
    $ 0.831606
    55.13%
  • 2035
    $ 0.873186
    62.89%
  • 2036
    $ 0.916846
    71.03%
  • 2037
    $ 0.962688
    79.59%
  • 2038
    $ 1.0108
    88.56%
  • 2039
    $ 1.0613
    97.99%
  • 2040
    $ 1.1144
    107.89%
Trumpalaikės b14g dualCORE kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.536061
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.536134
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.536575
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.538263
    0.41%
b14g dualCORE (DUALCORE) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma DUALCORE kaina yra $0.536061. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

b14g dualCORE (DUALCORE) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė DUALCORE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.536134. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

b14g dualCORE (DUALCORE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DUALCORE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.536575. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

b14g dualCORE (DUALCORE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DUALCORE kaina yra $0.538263. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė b14g dualCORE kainų statistika

--

$ 6.58M
$ 6.58M$ 6.58M

12.29M
12.29M 12.29M

Naujausia DUALCORE kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, DUALCORE turi 12.29M apyvartą ir $ 6.58M bendrą rinkos kapitalizaciją.

b14g dualCORE istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje b14g dualCORE, dabartinė b14g dualCORE kaina yra 0.536061USD. Apyvartinė b14g dualCORE (DUALCORE) pasiūla yra 12.29M DUALCORE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $6,581,737.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.76%
    $ 0.004039
    $ 0.539409
    $ 0.526986
  • 7 dienos
    11.05%
    $ 0.059233
    $ 0.588655
    $ 0.477329
  • 30 dienų
    -8.85%
    $ -0.047475
    $ 0.588655
    $ 0.477329
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas b14g dualCORE kaina pasikeitė $0.004039, atspindinti 0.76% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas b14g dualCORE buvo prekiaujama aukščiausia $0.588655 ir žemiausia $0.477329. Kainos pokytis buvo 11.05%. Ši naujausia tendencija parodo DUALCORE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį b14g dualCORE įvyko -8.85%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.047475 vertę. Tai rodo, kad DUALCORE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia b14g dualCORE (DUALCORE) kainų prognozės modulis?

b14g dualCORE Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DUALCORE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius b14g dualCORE ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DUALCORE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti b14g dualCORE kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DUALCORE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DUALCORE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą b14g dualCORE potencialą.

Kodėl DUALCORE kainų prognozė yra svarbi?

DUALCORE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DUALCORE dabar?
Pagal jūsų prognozes, DUALCORE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DUALCORE kainų prognozė?
Remiantis b14g dualCORE (DUALCORE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DUALCORE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DUALCORE 2026 m.?
1 vieneto b14g dualCORE (DUALCORE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DUALCORE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DUALCORE kaina 2027 m.?
b14g dualCORE (DUALCORE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DUALCORE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DUALCORE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, b14g dualCORE (DUALCORE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DUALCORE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, b14g dualCORE (DUALCORE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DUALCORE 2030 m.?
1 vieneto b14g dualCORE (DUALCORE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DUALCORE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DUALCORE kainų prognozė 2040 metams?
b14g dualCORE (DUALCORE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DUALCORE kaina pasieks --.
