AxonDAO Governance Token (AXGT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite AxonDAO Governance Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek AXGT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte AxonDAO Governance Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

AxonDAO Governance Token kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
AxonDAO Governance Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

AxonDAO Governance Token (AXGT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, AxonDAO Governance Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.08541 prekybos kainą 2025 m.

AxonDAO Governance Token (AXGT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, AxonDAO Governance Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.089680 prekybos kainą 2026 m.

AxonDAO Governance Token (AXGT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. AXGT ateities kaina yra $ 0.094164 su 10.25% augimo norma.

AxonDAO Governance Token (AXGT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. AXGT ateities kaina yra $ 0.098872 su 15.76% augimo norma.

AxonDAO Governance Token (AXGT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AXGT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.103816, o augimo norma – 21.55%.

AxonDAO Governance Token (AXGT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AXGT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.109007, o augimo norma – 27.63%.

AxonDAO Governance Token (AXGT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. AxonDAO Governance Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.177561 prekybos kainą.

AxonDAO Governance Token (AXGT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. AxonDAO Governance Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.289228 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.08541
    0.00%
  • 2026
    $ 0.089680
    5.00%
  • 2027
    $ 0.094164
    10.25%
  • 2028
    $ 0.098872
    15.76%
  • 2029
    $ 0.103816
    21.55%
  • 2030
    $ 0.109007
    27.63%
  • 2031
    $ 0.114457
    34.01%
  • 2032
    $ 0.120180
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.126189
    47.75%
  • 2034
    $ 0.132498
    55.13%
  • 2035
    $ 0.139123
    62.89%
  • 2036
    $ 0.146080
    71.03%
  • 2037
    $ 0.153384
    79.59%
  • 2038
    $ 0.161053
    88.56%
  • 2039
    $ 0.169105
    97.99%
  • 2040
    $ 0.177561
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės AxonDAO Governance Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.08541
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.085421
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.085491
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.085760
    0.41%
AxonDAO Governance Token (AXGT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma AXGT kaina yra $0.08541. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

AxonDAO Governance Token (AXGT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė AXGT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.085421. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

AxonDAO Governance Token (AXGT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė AXGT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.085491. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

AxonDAO Governance Token (AXGT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma AXGT kaina yra $0.085760. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė AxonDAO Governance Token kainų statistika

--
----

--

$ 39.42M
$ 39.42M$ 39.42M

461.44M
461.44M 461.44M

--
----

--

Naujausia AXGT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, AXGT turi 461.44M apyvartą ir $ 39.42M bendrą rinkos kapitalizaciją.

AxonDAO Governance Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje AxonDAO Governance Token, dabartinė AxonDAO Governance Token kaina yra 0.08541USD. Apyvartinė AxonDAO Governance Token (AXGT) pasiūla yra 461.44M AXGT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $39,423,712.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    32.22%
    $ 0.020811
    $ 0.097698
    $ 0.063084
  • 7 dienos
    19.92%
    $ 0.017017
    $ 0.096739
    $ 0.060308
  • 30 dienų
    2.99%
    $ 0.002556
    $ 0.096739
    $ 0.060308
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas AxonDAO Governance Token kaina pasikeitė $0.020811, atspindinti 32.22% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas AxonDAO Governance Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.096739 ir žemiausia $0.060308. Kainos pokytis buvo 19.92%. Ši naujausia tendencija parodo AXGT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį AxonDAO Governance Token įvyko 2.99%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.002556 vertę. Tai rodo, kad AXGT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia AxonDAO Governance Token (AXGT) kainų prognozės modulis?

AxonDAO Governance Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas AXGT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius AxonDAO Governance Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą AXGT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti AxonDAO Governance Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja AXGT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina AXGT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą AxonDAO Governance Token potencialą.

Kodėl AXGT kainų prognozė yra svarbi?

AXGT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į AXGT dabar?
Pagal jūsų prognozes, AXGT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio AXGT kainų prognozė?
Remiantis AxonDAO Governance Token (AXGT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama AXGT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 AXGT 2026 m.?
1 vieneto AxonDAO Governance Token (AXGT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AXGT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama AXGT kaina 2027 m.?
AxonDAO Governance Token (AXGT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 AXGT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė AXGT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, AxonDAO Governance Token (AXGT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė AXGT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, AxonDAO Governance Token (AXGT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 AXGT 2030 m.?
1 vieneto AxonDAO Governance Token (AXGT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AXGT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia AXGT kainų prognozė 2040 metams?
AxonDAO Governance Token (AXGT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 AXGT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.