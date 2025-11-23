Avocado DAO (AVG) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Avocado DAO kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek AVG augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Avocado DAO kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Avocado DAO kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Avocado DAO Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Avocado DAO (AVG) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Avocado DAO galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003547 prekybos kainą 2025 m.

Avocado DAO (AVG) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Avocado DAO galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003724 prekybos kainą 2026 m.

Avocado DAO (AVG) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. AVG ateities kaina yra $ 0.003910 su 10.25% augimo norma.

Avocado DAO (AVG) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. AVG ateities kaina yra $ 0.004106 su 15.76% augimo norma.

Avocado DAO (AVG) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AVG 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.004311, o augimo norma – 21.55%.

Avocado DAO (AVG) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AVG 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.004527, o augimo norma – 27.63%.

Avocado DAO (AVG) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Avocado DAO kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.007374 prekybos kainą.

Avocado DAO (AVG) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Avocado DAO kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.012012 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.003547
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003724
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003910
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004106
    15.76%
  • 2029
    $ 0.004311
    21.55%
  • 2030
    $ 0.004527
    27.63%
  • 2031
    $ 0.004753
    34.01%
  • 2032
    $ 0.004991
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.005240
    47.75%
  • 2034
    $ 0.005503
    55.13%
  • 2035
    $ 0.005778
    62.89%
  • 2036
    $ 0.006067
    71.03%
  • 2037
    $ 0.006370
    79.59%
  • 2038
    $ 0.006688
    88.56%
  • 2039
    $ 0.007023
    97.99%
  • 2040
    $ 0.007374
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Avocado DAO kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.003547
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.003547
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.003550
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.003561
    0.41%
Avocado DAO (AVG) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma AVG kaina yra $0.003547. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Avocado DAO (AVG) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė AVG, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.003547. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Avocado DAO (AVG) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė AVG, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.003550. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Avocado DAO (AVG) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma AVG kaina yra $0.003561. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Avocado DAO kainų statistika

--
----

--

$ 533.39K
$ 533.39K$ 533.39K

150.36M
150.36M 150.36M

--
----

--

Naujausia AVG kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, AVG turi 150.36M apyvartą ir $ 533.39K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Avocado DAO istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Avocado DAO, dabartinė Avocado DAO kaina yra 0.003547USD. Apyvartinė Avocado DAO (AVG) pasiūla yra 150.36M AVG, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $533,391.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.18%
    $ 0
    $ 0.003593
    $ 0.003471
  • 7 dienos
    -14.17%
    $ -0.000502
    $ 0.004975
    $ 0.003500
  • 30 dienų
    -28.36%
    $ -0.001006
    $ 0.004975
    $ 0.003500
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Avocado DAO kaina pasikeitė $0, atspindinti 2.18% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Avocado DAO buvo prekiaujama aukščiausia $0.004975 ir žemiausia $0.003500. Kainos pokytis buvo -14.17%. Ši naujausia tendencija parodo AVG potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Avocado DAO įvyko -28.36%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001006 vertę. Tai rodo, kad AVG artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Avocado DAO (AVG) kainų prognozės modulis?

Avocado DAO Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas AVG kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Avocado DAO ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą AVG būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Avocado DAO kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja AVG ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina AVG pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Avocado DAO potencialą.

Kodėl AVG kainų prognozė yra svarbi?

AVG kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į AVG dabar?
Pagal jūsų prognozes, AVG pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio AVG kainų prognozė?
Remiantis Avocado DAO (AVG) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama AVG kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 AVG 2026 m.?
1 vieneto Avocado DAO (AVG) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AVG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama AVG kaina 2027 m.?
Avocado DAO (AVG) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 AVG kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė AVG kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Avocado DAO (AVG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė AVG kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Avocado DAO (AVG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 AVG 2030 m.?
1 vieneto Avocado DAO (AVG) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AVG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia AVG kainų prognozė 2040 metams?
Avocado DAO (AVG) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 AVG kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.