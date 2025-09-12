Avant Staked USD (SAVUSD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Avant Staked USD kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SAVUSD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Avant Staked USD kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Avant Staked USD kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:50:49(UTC+8)

Avant Staked USD Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Avant Staked USD (SAVUSD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Avant Staked USD galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.081 prekybos kainą 2025 m.

Avant Staked USD (SAVUSD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Avant Staked USD galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.1350 prekybos kainą 2026 m.

Avant Staked USD (SAVUSD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SAVUSD ateities kaina yra $ 1.1918 su 10.25% augimo norma.

Avant Staked USD (SAVUSD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SAVUSD ateities kaina yra $ 1.2513 su 15.76% augimo norma.

Avant Staked USD (SAVUSD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SAVUSD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.3139, o augimo norma – 21.55%.

Avant Staked USD (SAVUSD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SAVUSD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.3796, o augimo norma – 27.63%.

Avant Staked USD (SAVUSD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Avant Staked USD kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.2473 prekybos kainą.

Avant Staked USD (SAVUSD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Avant Staked USD kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.6606 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.081
    0.00%
  • 2026
    $ 1.1350
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1918
    10.25%
  • 2028
    $ 1.2513
    15.76%
  • 2029
    $ 1.3139
    21.55%
  • 2030
    $ 1.3796
    27.63%
  • 2031
    $ 1.4486
    34.01%
  • 2032
    $ 1.5210
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.5971
    47.75%
  • 2034
    $ 1.6769
    55.13%
  • 2035
    $ 1.7608
    62.89%
  • 2036
    $ 1.8488
    71.03%
  • 2037
    $ 1.9413
    79.59%
  • 2038
    $ 2.0383
    88.56%
  • 2039
    $ 2.1403
    97.99%
  • 2040
    $ 2.2473
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Avant Staked USD kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 1.081
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 1.0811
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.0820
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 1.0854
    0.41%
Avant Staked USD (SAVUSD) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SAVUSD kaina yra $1.081. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Avant Staked USD (SAVUSD) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SAVUSD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.0811. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Avant Staked USD (SAVUSD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SAVUSD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.0820. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Avant Staked USD (SAVUSD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SAVUSD kaina yra $1.0854. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Avant Staked USD kainų statistika

--
----

--

$ 107.34M
$ 107.34M$ 107.34M

99.33M
99.33M 99.33M

--
----

--

Naujausia SAVUSD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, SAVUSD turi 99.33M apyvartą ir $ 107.34M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Avant Staked USD istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Avant Staked USD, dabartinė Avant Staked USD kaina yra 1.081USD. Apyvartinė Avant Staked USD (SAVUSD) pasiūla yra 99.33M SAVUSD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $107,337,341.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.22%
    $ -0.002481
    $ 1.092
    $ 1.071
  • 7 dienos
    0.34%
    $ 0.003668
    $ 1.0924
    $ 1.0682
  • 30 dienų
    1.16%
    $ 0.012515
    $ 1.0924
    $ 1.0682
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Avant Staked USD kaina pasikeitė $-0.002481, atspindinti -0.22% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Avant Staked USD buvo prekiaujama aukščiausia $1.0924 ir žemiausia $1.0682. Kainos pokytis buvo 0.34%. Ši naujausia tendencija parodo SAVUSD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Avant Staked USD įvyko 1.16%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.012515 vertę. Tai rodo, kad SAVUSD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Avant Staked USD (SAVUSD) kainų prognozės modulis?

Avant Staked USD Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SAVUSD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Avant Staked USD ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SAVUSD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Avant Staked USD kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SAVUSD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SAVUSD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Avant Staked USD potencialą.

Kodėl SAVUSD kainų prognozė yra svarbi?

SAVUSD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SAVUSD dabar?
Pagal jūsų prognozes, SAVUSD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SAVUSD kainų prognozė?
Remiantis Avant Staked USD (SAVUSD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SAVUSD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SAVUSD 2026 m.?
1 vieneto Avant Staked USD (SAVUSD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SAVUSD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SAVUSD kaina 2027 m.?
Avant Staked USD (SAVUSD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SAVUSD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SAVUSD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Avant Staked USD (SAVUSD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SAVUSD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Avant Staked USD (SAVUSD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SAVUSD 2030 m.?
1 vieneto Avant Staked USD (SAVUSD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SAVUSD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SAVUSD kainų prognozė 2040 metams?
Avant Staked USD (SAVUSD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SAVUSD kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:50:49(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.