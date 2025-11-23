AURO USDA (USDA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite AURO USDA kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek USDA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte AURO USDA kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

AURO USDA kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
AURO USDA Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

AURO USDA (USDA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, AURO USDA galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.995035 prekybos kainą 2025 m.

AURO USDA (USDA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, AURO USDA galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0447 prekybos kainą 2026 m.

AURO USDA (USDA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. USDA ateities kaina yra $ 1.0970 su 10.25% augimo norma.

AURO USDA (USDA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. USDA ateities kaina yra $ 1.1518 su 15.76% augimo norma.

AURO USDA (USDA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, USDA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2094, o augimo norma – 21.55%.

AURO USDA (USDA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, USDA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2699, o augimo norma – 27.63%.

AURO USDA (USDA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. AURO USDA kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.0686 prekybos kainą.

AURO USDA (USDA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. AURO USDA kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.3695 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.995035
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0447
    5.00%
  • 2027
    $ 1.0970
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1518
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2094
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2699
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3334
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4001
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.4701
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5436
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6208
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7018
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7869
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8762
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9701
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0686
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės AURO USDA kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.995035
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.995171
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.995989
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.999124
    0.41%
AURO USDA (USDA) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma USDA kaina yra $0.995035. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

AURO USDA (USDA) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė USDA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.995171. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

AURO USDA (USDA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė USDA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.995989. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

AURO USDA (USDA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma USDA kaina yra $0.999124. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė AURO USDA kainų statistika

--
----

--

$ 230.37K
$ 230.37K$ 230.37K

231.52K
231.52K 231.52K

--
----

--

Naujausia USDA kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, USDA turi 231.52K apyvartą ir $ 230.37K bendrą rinkos kapitalizaciją.

AURO USDA istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje AURO USDA, dabartinė AURO USDA kaina yra 0.995035USD. Apyvartinė AURO USDA (USDA) pasiūla yra 231.52K USDA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $230,369.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -1.80%
    $ -0.018322
    $ 1.02
    $ 0.973939
  • 7 dienos
    -0.37%
    $ -0.003774
    $ 1.0188
    $ 0.962484
  • 30 dienų
    -0.80%
    $ -0.007996
    $ 1.0188
    $ 0.962484
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas AURO USDA kaina pasikeitė $-0.018322, atspindinti -1.80% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas AURO USDA buvo prekiaujama aukščiausia $1.0188 ir žemiausia $0.962484. Kainos pokytis buvo -0.37%. Ši naujausia tendencija parodo USDA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį AURO USDA įvyko -0.80%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.007996 vertę. Tai rodo, kad USDA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia AURO USDA (USDA) kainų prognozės modulis?

AURO USDA Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas USDA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius AURO USDA ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą USDA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti AURO USDA kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja USDA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina USDA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą AURO USDA potencialą.

Kodėl USDA kainų prognozė yra svarbi?

USDA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į USDA dabar?
Pagal jūsų prognozes, USDA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio USDA kainų prognozė?
Remiantis AURO USDA (USDA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama USDA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 USDA 2026 m.?
1 vieneto AURO USDA (USDA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, USDA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama USDA kaina 2027 m.?
AURO USDA (USDA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 USDA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė USDA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, AURO USDA (USDA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė USDA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, AURO USDA (USDA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 USDA 2030 m.?
1 vieneto AURO USDA (USDA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, USDA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia USDA kainų prognozė 2040 metams?
AURO USDA (USDA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 USDA kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.