Asymmetry Finance (ASF) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Asymmetry Finance kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ASF augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Asymmetry Finance kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Asymmetry Finance kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Asymmetry Finance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Asymmetry Finance (ASF) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Asymmetry Finance galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.89043 prekybos kainą 2025 m.

Asymmetry Finance (ASF) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Asymmetry Finance galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.934951 prekybos kainą 2026 m.

Asymmetry Finance (ASF) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ASF ateities kaina yra $ 0.981699 su 10.25% augimo norma.

Asymmetry Finance (ASF) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ASF ateities kaina yra $ 1.0307 su 15.76% augimo norma.

Asymmetry Finance (ASF) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ASF 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.0823, o augimo norma – 21.55%.

Asymmetry Finance (ASF) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ASF 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.1364, o augimo norma – 27.63%.

Asymmetry Finance (ASF) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Asymmetry Finance kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1.8511 prekybos kainą.

Asymmetry Finance (ASF) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Asymmetry Finance kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.0153 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.89043
    0.00%
  • 2026
    $ 0.934951
    5.00%
  • 2027
    $ 0.981699
    10.25%
  • 2028
    $ 1.0307
    15.76%
  • 2029
    $ 1.0823
    21.55%
  • 2030
    $ 1.1364
    27.63%
  • 2031
    $ 1.1932
    34.01%
  • 2032
    $ 1.2529
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.3155
    47.75%
  • 2034
    $ 1.3813
    55.13%
  • 2035
    $ 1.4504
    62.89%
  • 2036
    $ 1.5229
    71.03%
  • 2037
    $ 1.5990
    79.59%
  • 2038
    $ 1.6790
    88.56%
  • 2039
    $ 1.7629
    97.99%
  • 2040
    $ 1.8511
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Asymmetry Finance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.89043
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.890551
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.891283
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.894089
    0.41%
Asymmetry Finance (ASF) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma ASF kaina yra $0.89043. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Asymmetry Finance (ASF) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė ASF, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.890551. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Asymmetry Finance (ASF) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ASF, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.891283. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Asymmetry Finance (ASF) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ASF kaina yra $0.894089. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Asymmetry Finance kainų statistika

--
----

--

$ 10.21M
$ 10.21M$ 10.21M

11.48M
11.48M 11.48M

--
----

--

Naujausia ASF kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ASF turi 11.48M apyvartą ir $ 10.21M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Asymmetry Finance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Asymmetry Finance, dabartinė Asymmetry Finance kaina yra 0.89043USD. Apyvartinė Asymmetry Finance (ASF) pasiūla yra 11.48M ASF, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $10,211,349.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    6.80%
    $ 0.056659
    $ 0.914755
    $ 0.795322
  • 7 dienos
    12.40%
    $ 0.110455
    $ 1.5915
    $ 0.763973
  • 30 dienų
    -43.84%
    $ -0.390437
    $ 1.5915
    $ 0.763973
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Asymmetry Finance kaina pasikeitė $0.056659, atspindinti 6.80% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Asymmetry Finance buvo prekiaujama aukščiausia $1.5915 ir žemiausia $0.763973. Kainos pokytis buvo 12.40%. Ši naujausia tendencija parodo ASF potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Asymmetry Finance įvyko -43.84%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.390437 vertę. Tai rodo, kad ASF artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Asymmetry Finance (ASF) kainų prognozės modulis?

Asymmetry Finance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ASF kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Asymmetry Finance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ASF būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Asymmetry Finance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ASF ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ASF pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Asymmetry Finance potencialą.

Kodėl ASF kainų prognozė yra svarbi?

ASF kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ASF dabar?
Pagal jūsų prognozes, ASF pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ASF kainų prognozė?
Remiantis Asymmetry Finance (ASF) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ASF kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ASF 2026 m.?
1 vieneto Asymmetry Finance (ASF) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ASF padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ASF kaina 2027 m.?
Asymmetry Finance (ASF) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ASF kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ASF kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Asymmetry Finance (ASF) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ASF kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Asymmetry Finance (ASF) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ASF 2030 m.?
1 vieneto Asymmetry Finance (ASF) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ASF padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ASF kainų prognozė 2040 metams?
Asymmetry Finance (ASF) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ASF kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.