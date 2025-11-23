AstraZeneca xStock (AZNX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite AstraZeneca xStock kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek AZNX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte AstraZeneca xStock kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

AstraZeneca xStock kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 01:05:47(UTC+8)

AstraZeneca xStock Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

AstraZeneca xStock (AZNX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, AstraZeneca xStock galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 88.7 prekybos kainą 2025 m.

AstraZeneca xStock (AZNX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, AstraZeneca xStock galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 93.135 prekybos kainą 2026 m.

AstraZeneca xStock (AZNX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. AZNX ateities kaina yra $ 97.7917 su 10.25% augimo norma.

AstraZeneca xStock (AZNX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. AZNX ateities kaina yra $ 102.6813 su 15.76% augimo norma.

AstraZeneca xStock (AZNX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AZNX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 107.8154, o augimo norma – 21.55%.

AstraZeneca xStock (AZNX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AZNX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 113.2061, o augimo norma – 27.63%.

AstraZeneca xStock (AZNX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. AstraZeneca xStock kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 184.4009 prekybos kainą.

AstraZeneca xStock (AZNX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. AstraZeneca xStock kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 300.3696 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 88.7
    0.00%
  • 2026
    $ 93.135
    5.00%
  • 2027
    $ 97.7917
    10.25%
  • 2028
    $ 102.6813
    15.76%
  • 2029
    $ 107.8154
    21.55%
  • 2030
    $ 113.2061
    27.63%
  • 2031
    $ 118.8664
    34.01%
  • 2032
    $ 124.8098
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 131.0502
    47.75%
  • 2034
    $ 137.6028
    55.13%
  • 2035
    $ 144.4829
    62.89%
  • 2036
    $ 151.7071
    71.03%
  • 2037
    $ 159.2924
    79.59%
  • 2038
    $ 167.2570
    88.56%
  • 2039
    $ 175.6199
    97.99%
  • 2040
    $ 184.4009
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės AstraZeneca xStock kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 88.7
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 88.7121
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 88.7850
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 89.0645
    0.41%
AstraZeneca xStock (AZNX) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma AZNX kaina yra $88.7. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

AstraZeneca xStock (AZNX) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė AZNX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $88.7121. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

AstraZeneca xStock (AZNX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė AZNX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $88.7850. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

AstraZeneca xStock (AZNX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma AZNX kaina yra $89.0645. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė AstraZeneca xStock kainų statistika

--
----

--

$ 204.93K
$ 204.93K$ 204.93K

2.31K
2.31K 2.31K

--
----

--

Naujausia AZNX kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, AZNX turi 2.31K apyvartą ir $ 204.93K bendrą rinkos kapitalizaciją.

AstraZeneca xStock istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje AstraZeneca xStock, dabartinė AstraZeneca xStock kaina yra 88.7USD. Apyvartinė AstraZeneca xStock (AZNX) pasiūla yra 2.31K AZNX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $204,934.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.03%
    $ 0.024216
    $ 88.87
    $ 88.57
  • 7 dienos
    -0.03%
    $ -0.033262
    $ 90.6315
    $ 83.4701
  • 30 dienų
    6.46%
    $ 5.7260
    $ 90.6315
    $ 83.4701
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas AstraZeneca xStock kaina pasikeitė $0.024216, atspindinti 0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas AstraZeneca xStock buvo prekiaujama aukščiausia $90.6315 ir žemiausia $83.4701. Kainos pokytis buvo -0.03%. Ši naujausia tendencija parodo AZNX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį AstraZeneca xStock įvyko 6.46%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $5.7260 vertę. Tai rodo, kad AZNX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia AstraZeneca xStock (AZNX) kainų prognozės modulis?

AstraZeneca xStock Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas AZNX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius AstraZeneca xStock ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą AZNX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti AstraZeneca xStock kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja AZNX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina AZNX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą AstraZeneca xStock potencialą.

Kodėl AZNX kainų prognozė yra svarbi?

AZNX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į AZNX dabar?
Pagal jūsų prognozes, AZNX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio AZNX kainų prognozė?
Remiantis AstraZeneca xStock (AZNX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama AZNX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 AZNX 2026 m.?
1 vieneto AstraZeneca xStock (AZNX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AZNX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama AZNX kaina 2027 m.?
AstraZeneca xStock (AZNX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 AZNX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė AZNX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, AstraZeneca xStock (AZNX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė AZNX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, AstraZeneca xStock (AZNX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 AZNX 2030 m.?
1 vieneto AstraZeneca xStock (AZNX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AZNX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia AZNX kainų prognozė 2040 metams?
AstraZeneca xStock (AZNX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 AZNX kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 01:05:47(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.