Aster Staked USDF (ASUSDF) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Aster Staked USDF kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ASUSDF augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Aster Staked USDF kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Aster Staked USDF kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:49:52(UTC+8)

Aster Staked USDF Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Aster Staked USDF (ASUSDF) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Aster Staked USDF galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.035 prekybos kainą 2025 m.

Aster Staked USDF (ASUSDF) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Aster Staked USDF galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0867 prekybos kainą 2026 m.

Aster Staked USDF (ASUSDF) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ASUSDF ateities kaina yra $ 1.1410 su 10.25% augimo norma.

Aster Staked USDF (ASUSDF) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ASUSDF ateities kaina yra $ 1.1981 su 15.76% augimo norma.

Aster Staked USDF (ASUSDF) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ASUSDF 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2580, o augimo norma – 21.55%.

Aster Staked USDF (ASUSDF) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ASUSDF 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.3209, o augimo norma – 27.63%.

Aster Staked USDF (ASUSDF) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Aster Staked USDF kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.1516 prekybos kainą.

Aster Staked USDF (ASUSDF) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Aster Staked USDF kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.5048 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.035
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0867
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1410
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1981
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2580
    21.55%
  • 2030
    $ 1.3209
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3869
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4563
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.5291
    47.75%
  • 2034
    $ 1.6056
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6859
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7702
    71.03%
  • 2037
    $ 1.8587
    79.59%
  • 2038
    $ 1.9516
    88.56%
  • 2039
    $ 2.0492
    97.99%
  • 2040
    $ 2.1516
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Aster Staked USDF kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 1.035
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 1.0351
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.0359
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 1.0392
    0.41%
Aster Staked USDF (ASUSDF) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma ASUSDF kaina yra $1.035. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Aster Staked USDF (ASUSDF) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė ASUSDF, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.0351. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Aster Staked USDF (ASUSDF) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ASUSDF, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.0359. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Aster Staked USDF (ASUSDF) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ASUSDF kaina yra $1.0392. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Aster Staked USDF kainų statistika

--
----

--

$ 20.80M
$ 20.80M$ 20.80M

20.09M
20.09M 20.09M

--
----

--

Naujausia ASUSDF kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ASUSDF turi 20.09M apyvartą ir $ 20.80M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Aster Staked USDF istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Aster Staked USDF, dabartinė Aster Staked USDF kaina yra 1.035USD. Apyvartinė Aster Staked USDF (ASUSDF) pasiūla yra 20.09M ASUSDF, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $20,798,145.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.02%
    $ -0.000226
    $ 1.044
    $ 1.034
  • 7 dienos
    0.05%
    $ 0.000551
    $ 1.0386
    $ 1.0293
  • 30 dienų
    0.56%
    $ 0.005834
    $ 1.0386
    $ 1.0293
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Aster Staked USDF kaina pasikeitė $-0.000226, atspindinti -0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Aster Staked USDF buvo prekiaujama aukščiausia $1.0386 ir žemiausia $1.0293. Kainos pokytis buvo 0.05%. Ši naujausia tendencija parodo ASUSDF potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Aster Staked USDF įvyko 0.56%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.005834 vertę. Tai rodo, kad ASUSDF artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Aster Staked USDF (ASUSDF) kainų prognozės modulis?

Aster Staked USDF Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ASUSDF kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Aster Staked USDF ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ASUSDF būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Aster Staked USDF kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ASUSDF ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ASUSDF pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Aster Staked USDF potencialą.

Kodėl ASUSDF kainų prognozė yra svarbi?

ASUSDF kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ASUSDF dabar?
Pagal jūsų prognozes, ASUSDF pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ASUSDF kainų prognozė?
Remiantis Aster Staked USDF (ASUSDF) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ASUSDF kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ASUSDF 2026 m.?
1 vieneto Aster Staked USDF (ASUSDF) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ASUSDF padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ASUSDF kaina 2027 m.?
Aster Staked USDF (ASUSDF) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ASUSDF kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ASUSDF kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Aster Staked USDF (ASUSDF) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ASUSDF kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Aster Staked USDF (ASUSDF) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ASUSDF 2030 m.?
1 vieneto Aster Staked USDF (ASUSDF) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ASUSDF padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ASUSDF kainų prognozė 2040 metams?
Aster Staked USDF (ASUSDF) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ASUSDF kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:49:52(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.