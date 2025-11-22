aster dog (ADOG) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite aster dog kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ADOG augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte aster dog kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

aster dog kainos prognozė
aster dog Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

aster dog (ADOG) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, aster dog galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000413 prekybos kainą 2025 m.

aster dog (ADOG) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, aster dog galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000433 prekybos kainą 2026 m.

aster dog (ADOG) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ADOG ateities kaina yra $ 0.000455 su 10.25% augimo norma.

aster dog (ADOG) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ADOG ateities kaina yra $ 0.000478 su 15.76% augimo norma.

aster dog (ADOG) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ADOG 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000502, o augimo norma – 21.55%.

aster dog (ADOG) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ADOG 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000527, o augimo norma – 27.63%.

aster dog (ADOG) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. aster dog kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000858 prekybos kainą.

aster dog (ADOG) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. aster dog kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.001399 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000413
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000433
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000455
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000478
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000502
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000527
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000553
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000581
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000610
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000640
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000672
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000706
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000741
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000779
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000817
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000858
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės aster dog kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.000413
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.000413
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000413
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.000414
    0.41%
aster dog (ADOG) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma ADOG kaina yra $0.000413. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

aster dog (ADOG) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė ADOG, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000413. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

aster dog (ADOG) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ADOG, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000413. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

aster dog (ADOG) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ADOG kaina yra $0.000414. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė aster dog kainų statistika

Be to, ADOG turi 1.00B apyvartą ir $ 414.78K bendrą rinkos kapitalizaciją.

aster dog istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje aster dog, dabartinė aster dog kaina yra 0.000413USD. Apyvartinė aster dog (ADOG) pasiūla yra 1.00B ADOG, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $414,784.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.44%
    $ 0
    $ 0.000443
    $ 0.000395
  • 7 dienos
    -0.85%
    $ -0.000003
    $ 0.000695
    $ 0.000395
  • 30 dienų
    -39.33%
    $ -0.000162
    $ 0.000695
    $ 0.000395
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas aster dog kaina pasikeitė $0, atspindinti -0.44% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas aster dog buvo prekiaujama aukščiausia $0.000695 ir žemiausia $0.000395. Kainos pokytis buvo -0.85%. Ši naujausia tendencija parodo ADOG potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį aster dog įvyko -39.33%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000162 vertę. Tai rodo, kad ADOG artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia aster dog (ADOG) kainų prognozės modulis?

aster dog Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ADOG kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius aster dog ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ADOG būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti aster dog kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ADOG ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ADOG pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą aster dog potencialą.

Kodėl ADOG kainų prognozė yra svarbi?

ADOG kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ADOG dabar?
Pagal jūsų prognozes, ADOG pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ADOG kainų prognozė?
Remiantis aster dog (ADOG) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ADOG kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ADOG 2026 m.?
1 vieneto aster dog (ADOG) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ADOG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ADOG kaina 2027 m.?
aster dog (ADOG) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ADOG kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ADOG kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, aster dog (ADOG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ADOG kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, aster dog (ADOG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ADOG 2030 m.?
1 vieneto aster dog (ADOG) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ADOG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ADOG kainų prognozė 2040 metams?
aster dog (ADOG) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ADOG kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:31:26(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.