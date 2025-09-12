AS Roma Fan Token (ASR) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite AS Roma Fan Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ASR augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte AS Roma Fan Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

AS Roma Fan Token kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:49:36(UTC+8)

AS Roma Fan Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

AS Roma Fan Token (ASR) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, AS Roma Fan Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 2.49 prekybos kainą 2025 m.

AS Roma Fan Token (ASR) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, AS Roma Fan Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 2.6145 prekybos kainą 2026 m.

AS Roma Fan Token (ASR) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ASR ateities kaina yra $ 2.7452 su 10.25% augimo norma.

AS Roma Fan Token (ASR) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ASR ateities kaina yra $ 2.8824 su 15.76% augimo norma.

AS Roma Fan Token (ASR) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ASR 2029 m. tikslinė kaina yra $ 3.0266, o augimo norma – 21.55%.

AS Roma Fan Token (ASR) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ASR 2030 m. tikslinė kaina yra $ 3.1779, o augimo norma – 27.63%.

AS Roma Fan Token (ASR) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. AS Roma Fan Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 5.1765 prekybos kainą.

AS Roma Fan Token (ASR) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. AS Roma Fan Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 8.4320 prekybos kainą.

Trumpalaikės AS Roma Fan Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 2.49
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 2.4903
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 2.4923
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 2.5002
    0.41%
AS Roma Fan Token (ASR) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma ASR kaina yra $2.49. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

AS Roma Fan Token (ASR) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė ASR, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $2.4903. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

AS Roma Fan Token (ASR) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ASR, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $2.4923. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

AS Roma Fan Token (ASR) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ASR kaina yra $2.5002. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė AS Roma Fan Token kainų statistika

--
----

--

$ 19.50M
$ 19.50M$ 19.50M

7.82M
7.82M 7.82M

--
----

--

Naujausia ASR kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ASR turi 7.82M apyvartą ir $ 19.50M bendrą rinkos kapitalizaciją.

AS Roma Fan Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje AS Roma Fan Token, dabartinė AS Roma Fan Token kaina yra 2.49USD. Apyvartinė AS Roma Fan Token (ASR) pasiūla yra 7.82M ASR, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $19,495,231.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.33%
    $ 0.032613
    $ 2.52
    $ 2.43
  • 7 dienos
    5.90%
    $ 0.146864
    $ 6.0161
    $ 2.3328
  • 30 dienų
    -59.10%
    $ -1.4716
    $ 6.0161
    $ 2.3328
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas AS Roma Fan Token kaina pasikeitė $0.032613, atspindinti 1.33% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas AS Roma Fan Token buvo prekiaujama aukščiausia $6.0161 ir žemiausia $2.3328. Kainos pokytis buvo 5.90%. Ši naujausia tendencija parodo ASR potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį AS Roma Fan Token įvyko -59.10%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-1.4716 vertę. Tai rodo, kad ASR artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia AS Roma Fan Token (ASR) kainų prognozės modulis?

AS Roma Fan Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ASR kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius AS Roma Fan Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ASR būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti AS Roma Fan Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ASR ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ASR pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą AS Roma Fan Token potencialą.

Kodėl ASR kainų prognozė yra svarbi?

ASR kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ASR dabar?
Pagal jūsų prognozes, ASR pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ASR kainų prognozė?
Remiantis AS Roma Fan Token (ASR) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ASR kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ASR 2026 m.?
1 vieneto AS Roma Fan Token (ASR) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ASR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ASR kaina 2027 m.?
AS Roma Fan Token (ASR) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ASR kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ASR kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, AS Roma Fan Token (ASR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ASR kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, AS Roma Fan Token (ASR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ASR 2030 m.?
1 vieneto AS Roma Fan Token (ASR) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ASR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ASR kainų prognozė 2040 metams?
AS Roma Fan Token (ASR) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ASR kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.