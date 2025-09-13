ARCS (ARX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite ARCS kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ARX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte ARCS kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

ARCS kainos prognozė
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
ARCS Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

ARCS (ARX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, ARCS galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.013976 prekybos kainą 2025 m.

ARCS (ARX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, ARCS galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.014675 prekybos kainą 2026 m.

ARCS (ARX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ARX ateities kaina yra $ 0.015409 su 10.25% augimo norma.

ARCS (ARX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ARX ateities kaina yra $ 0.016179 su 15.76% augimo norma.

ARCS (ARX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ARX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.016988, o augimo norma – 21.55%.

ARCS (ARX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ARX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.017838, o augimo norma – 27.63%.

ARCS (ARX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. ARCS kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.029056 prekybos kainą.

ARCS (ARX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. ARCS kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.047330 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.013976
    0.00%
  • 2026
    $ 0.014675
    5.00%
  • 2027
    $ 0.015409
    10.25%
  • 2028
    $ 0.016179
    15.76%
  • 2029
    $ 0.016988
    21.55%
  • 2030
    $ 0.017838
    27.63%
  • 2031
    $ 0.018730
    34.01%
  • 2032
    $ 0.019666
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.020650
    47.75%
  • 2034
    $ 0.021682
    55.13%
  • 2035
    $ 0.022766
    62.89%
  • 2036
    $ 0.023905
    71.03%
  • 2037
    $ 0.025100
    79.59%
  • 2038
    $ 0.026355
    88.56%
  • 2039
    $ 0.027673
    97.99%
  • 2040
    $ 0.029056
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės ARCS kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.013976
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.013978
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.013990
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.014034
    0.41%
ARCS (ARX) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma ARX kaina yra $0.013976. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

ARCS (ARX) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė ARX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.013978. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

ARCS (ARX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ARX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.013990. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

ARCS (ARX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ARX kaina yra $0.014034. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė ARCS kainų statistika

--

$ 2.46M
$ 2.46M$ 2.46M

176.03M
176.03M 176.03M

Naujausia ARX kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ARX turi 176.03M apyvartą ir $ 2.46M bendrą rinkos kapitalizaciją.

ARCS istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje ARCS, dabartinė ARCS kaina yra 0.013976USD. Apyvartinė ARCS (ARX) pasiūla yra 176.03M ARX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2,460,335.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    7.82%
    $ 0.001014
    $ 0.015170
    $ 0.012650
  • 7 dienos
    -2.57%
    $ -0.000359
    $ 0.016443
    $ 0.008995
  • 30 dienų
    55.40%
    $ 0.007743
    $ 0.016443
    $ 0.008995
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas ARCS kaina pasikeitė $0.001014, atspindinti 7.82% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas ARCS buvo prekiaujama aukščiausia $0.016443 ir žemiausia $0.008995. Kainos pokytis buvo -2.57%. Ši naujausia tendencija parodo ARX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį ARCS įvyko 55.40%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.007743 vertę. Tai rodo, kad ARX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia ARCS (ARX) kainų prognozės modulis?

ARCS Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ARX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius ARCS ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ARX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti ARCS kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ARX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ARX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą ARCS potencialą.

Kodėl ARX kainų prognozė yra svarbi?

ARX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ARX dabar?
Pagal jūsų prognozes, ARX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ARX kainų prognozė?
Remiantis ARCS (ARX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ARX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ARX 2026 m.?
1 vieneto ARCS (ARX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ARX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ARX kaina 2027 m.?
ARCS (ARX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ARX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ARX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ARCS (ARX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ARX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ARCS (ARX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ARX 2030 m.?
1 vieneto ARCS (ARX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ARX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ARX kainų prognozė 2040 metams?
ARCS (ARX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ARX kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.