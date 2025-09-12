Anzen USDz (USDZ) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Anzen USDz kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek USDZ augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Anzen USDz kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Anzen USDz kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:48:44(UTC+8)

Anzen USDz Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Anzen USDz (USDZ) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Anzen USDz galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.987418 prekybos kainą 2025 m.

Anzen USDz (USDZ) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Anzen USDz galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0367 prekybos kainą 2026 m.

Anzen USDz (USDZ) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. USDZ ateities kaina yra $ 1.0886 su 10.25% augimo norma.

Anzen USDz (USDZ) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. USDZ ateities kaina yra $ 1.1430 su 15.76% augimo norma.

Anzen USDz (USDZ) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, USDZ 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2002, o augimo norma – 21.55%.

Anzen USDz (USDZ) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, USDZ 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2602, o augimo norma – 27.63%.

Anzen USDz (USDZ) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Anzen USDz kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.0527 prekybos kainą.

Anzen USDz (USDZ) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Anzen USDz kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.3437 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.987418
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0367
    5.00%
  • 2027
    $ 1.0886
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1430
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2002
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2602
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3232
    34.01%
  • 2032
    $ 1.3893
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.4588
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5318
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6083
    62.89%
  • 2036
    $ 1.6888
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7732
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8619
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9550
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0527
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Anzen USDz kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.987418
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.987553
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.988364
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.991475
    0.41%
Anzen USDz (USDZ) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma USDZ kaina yra $0.987418. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Anzen USDz (USDZ) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė USDZ, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.987553. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Anzen USDz (USDZ) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė USDZ, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.988364. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Anzen USDz (USDZ) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma USDZ kaina yra $0.991475. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Anzen USDz kainų statistika

--
----

--

$ 118.97M
$ 118.97M$ 118.97M

120.49M
120.49M 120.49M

--
----

--

Naujausia USDZ kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, USDZ turi 120.49M apyvartą ir $ 118.97M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Anzen USDz istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Anzen USDz, dabartinė Anzen USDz kaina yra 0.987418USD. Apyvartinė Anzen USDz (USDZ) pasiūla yra 120.49M USDZ, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $118,970,562.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0
    $ 0.989937
    $ 0.985995
  • 7 dienos
    -0.15%
    $ -0.001573
    $ 0.989598
    $ 0.983301
  • 30 dienų
    0.13%
    $ 0.001261
    $ 0.989598
    $ 0.983301
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Anzen USDz kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Anzen USDz buvo prekiaujama aukščiausia $0.989598 ir žemiausia $0.983301. Kainos pokytis buvo -0.15%. Ši naujausia tendencija parodo USDZ potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Anzen USDz įvyko 0.13%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.001261 vertę. Tai rodo, kad USDZ artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Anzen USDz (USDZ) kainų prognozės modulis?

Anzen USDz Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas USDZ kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Anzen USDz ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą USDZ būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Anzen USDz kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja USDZ ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina USDZ pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Anzen USDz potencialą.

Kodėl USDZ kainų prognozė yra svarbi?

USDZ kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į USDZ dabar?
Pagal jūsų prognozes, USDZ pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio USDZ kainų prognozė?
Remiantis Anzen USDz (USDZ) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama USDZ kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 USDZ 2026 m.?
1 vieneto Anzen USDz (USDZ) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, USDZ padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama USDZ kaina 2027 m.?
Anzen USDz (USDZ) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 USDZ kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė USDZ kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Anzen USDz (USDZ) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė USDZ kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Anzen USDz (USDZ) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 USDZ 2030 m.?
1 vieneto Anzen USDz (USDZ) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, USDZ padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia USDZ kainų prognozė 2040 metams?
Anzen USDz (USDZ) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 USDZ kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:48:44(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.