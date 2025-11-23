Anduril PreStocks (ANDURIL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Anduril PreStocks kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ANDURIL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Anduril PreStocks kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:22:21(UTC+8)

Anduril PreStocks Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Anduril PreStocks (ANDURIL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Anduril PreStocks galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 74.89 prekybos kainą 2025 m.

Anduril PreStocks (ANDURIL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Anduril PreStocks galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 78.6345 prekybos kainą 2026 m.

Anduril PreStocks (ANDURIL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ANDURIL ateities kaina yra $ 82.5662 su 10.25% augimo norma.

Anduril PreStocks (ANDURIL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ANDURIL ateities kaina yra $ 86.6945 su 15.76% augimo norma.

Anduril PreStocks (ANDURIL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ANDURIL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 91.0292, o augimo norma – 21.55%.

Anduril PreStocks (ANDURIL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ANDURIL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 95.5807, o augimo norma – 27.63%.

Anduril PreStocks (ANDURIL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Anduril PreStocks kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 155.6909 prekybos kainą.

Anduril PreStocks (ANDURIL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Anduril PreStocks kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 253.6041 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 74.89
    0.00%
  • 2026
    $ 78.6345
    5.00%
  • 2027
    $ 82.5662
    10.25%
  • 2028
    $ 86.6945
    15.76%
  • 2029
    $ 91.0292
    21.55%
  • 2030
    $ 95.5807
    27.63%
  • 2031
    $ 100.3597
    34.01%
  • 2032
    $ 105.3777
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 110.6466
    47.75%
  • 2034
    $ 116.1789
    55.13%
  • 2035
    $ 121.9879
    62.89%
  • 2036
    $ 128.0873
    71.03%
  • 2037
    $ 134.4916
    79.59%
  • 2038
    $ 141.2162
    88.56%
  • 2039
    $ 148.2770
    97.99%
  • 2040
    $ 155.6909
    107.89%
Trumpalaikės Anduril PreStocks kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 74.89
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 74.9002
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 74.9618
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 75.1977
    0.41%
Anduril PreStocks (ANDURIL) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma ANDURIL kaina yra $74.89. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Anduril PreStocks (ANDURIL) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė ANDURIL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $74.9002. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Anduril PreStocks (ANDURIL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ANDURIL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $74.9618. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Anduril PreStocks (ANDURIL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ANDURIL kaina yra $75.1977. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Anduril PreStocks kainų statistika

--
----

--

$ 857.49K
$ 857.49K$ 857.49K

11.45K
11.45K 11.45K

--
----

--

Naujausia ANDURIL kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ANDURIL turi 11.45K apyvartą ir $ 857.49K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Anduril PreStocks istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Anduril PreStocks, dabartinė Anduril PreStocks kaina yra 74.89USD. Apyvartinė Anduril PreStocks (ANDURIL) pasiūla yra 11.45K ANDURIL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $857,490.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.15%
    $ -0.117920
    $ 76.78
    $ 74.22
  • 7 dienos
    5.31%
    $ 3.9766
    $ 79.6670
    $ 56.5875
  • 30 dienų
    33.31%
    $ 24.9487
    $ 79.6670
    $ 56.5875
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Anduril PreStocks kaina pasikeitė $-0.117920, atspindinti -0.15% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Anduril PreStocks buvo prekiaujama aukščiausia $79.6670 ir žemiausia $56.5875. Kainos pokytis buvo 5.31%. Ši naujausia tendencija parodo ANDURIL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Anduril PreStocks įvyko 33.31%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $24.9487 vertę. Tai rodo, kad ANDURIL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Anduril PreStocks (ANDURIL) kainų prognozės modulis?

Anduril PreStocks Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ANDURIL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Anduril PreStocks ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ANDURIL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Anduril PreStocks kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ANDURIL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ANDURIL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Anduril PreStocks potencialą.

Kodėl ANDURIL kainų prognozė yra svarbi?

ANDURIL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ANDURIL dabar?
Pagal jūsų prognozes, ANDURIL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ANDURIL kainų prognozė?
Remiantis Anduril PreStocks (ANDURIL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ANDURIL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ANDURIL 2026 m.?
1 vieneto Anduril PreStocks (ANDURIL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ANDURIL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ANDURIL kaina 2027 m.?
Anduril PreStocks (ANDURIL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ANDURIL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ANDURIL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Anduril PreStocks (ANDURIL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ANDURIL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Anduril PreStocks (ANDURIL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ANDURIL 2030 m.?
1 vieneto Anduril PreStocks (ANDURIL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ANDURIL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ANDURIL kainų prognozė 2040 metams?
Anduril PreStocks (ANDURIL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ANDURIL kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:22:21(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.