Amnis Aptos kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:48:09(UTC+8)

Amnis Aptos Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Amnis Aptos (AMAPT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Amnis Aptos galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 4.48 prekybos kainą 2025 m.

Amnis Aptos (AMAPT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Amnis Aptos galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 4.7040 prekybos kainą 2026 m.

Amnis Aptos (AMAPT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. AMAPT ateities kaina yra $ 4.9392 su 10.25% augimo norma.

Amnis Aptos (AMAPT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. AMAPT ateities kaina yra $ 5.1861 su 15.76% augimo norma.

Amnis Aptos (AMAPT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AMAPT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 5.4454, o augimo norma – 21.55%.

Amnis Aptos (AMAPT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AMAPT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 5.7177, o augimo norma – 27.63%.

Amnis Aptos (AMAPT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Amnis Aptos kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 9.3135 prekybos kainą.

Amnis Aptos (AMAPT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Amnis Aptos kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 15.1708 prekybos kainą.

Trumpalaikės Amnis Aptos kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Amnis Aptos (AMAPT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma AMAPT kaina yra $4.48. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Amnis Aptos (AMAPT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė AMAPT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $4.4806. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Amnis Aptos (AMAPT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė AMAPT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $4.4842. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Amnis Aptos (AMAPT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma AMAPT kaina yra $4.4984. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Amnis Aptos kainų statistika

--
----

--

$ 112.90M
$ 112.90M

25.20M
25.20M

--
----

--

Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%.
Be to, AMAPT turi 25.20M apyvartą ir $ 112.90M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Amnis Aptos istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Amnis Aptos, dabartinė Amnis Aptos kaina yra 4.48USD. Apyvartinė Amnis Aptos (AMAPT) pasiūla yra 25.20M AMAPT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $112,895,906.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.01%
    $ -0.000700
    $ 4.56
    $ 4.43
  • 7 dienos
    4.47%
    $ 0.200139
    $ 4.9345
    $ 4.1655
  • 30 dienų
    -9.02%
    $ -0.404380
    $ 4.9345
    $ 4.1655
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Amnis Aptos kaina pasikeitė $-0.000700, atspindinti -0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Amnis Aptos buvo prekiaujama aukščiausia $4.9345 ir žemiausia $4.1655. Kainos pokytis buvo 4.47%. Ši naujausia tendencija parodo AMAPT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Amnis Aptos įvyko -9.02%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.404380 vertę. Tai rodo, kad AMAPT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Amnis Aptos (AMAPT) kainų prognozės modulis?

Amnis Aptos Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas AMAPT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Amnis Aptos ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą AMAPT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Amnis Aptos kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja AMAPT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina AMAPT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Amnis Aptos potencialą.

Kodėl AMAPT kainų prognozė yra svarbi?

AMAPT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į AMAPT dabar?
Pagal jūsų prognozes, AMAPT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio AMAPT kainų prognozė?
Remiantis Amnis Aptos (AMAPT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama AMAPT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 AMAPT 2026 m.?
1 vieneto Amnis Aptos (AMAPT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AMAPT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama AMAPT kaina 2027 m.?
Amnis Aptos (AMAPT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 AMAPT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė AMAPT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Amnis Aptos (AMAPT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė AMAPT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Amnis Aptos (AMAPT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 AMAPT 2030 m.?
1 vieneto Amnis Aptos (AMAPT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AMAPT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia AMAPT kainų prognozė 2040 metams?
Amnis Aptos (AMAPT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 AMAPT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.