Alpaca Finance (ALPACA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Alpaca Finance kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ALPACA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Alpaca Finance kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Alpaca Finance kainos prognozė
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:29:26(UTC+8)

Alpaca Finance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Alpaca Finance (ALPACA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Alpaca Finance galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.005371 prekybos kainą 2025 m.

Alpaca Finance (ALPACA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Alpaca Finance galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.005639 prekybos kainą 2026 m.

Alpaca Finance (ALPACA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ALPACA ateities kaina yra $ 0.005921 su 10.25% augimo norma.

Alpaca Finance (ALPACA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ALPACA ateities kaina yra $ 0.006217 su 15.76% augimo norma.

Alpaca Finance (ALPACA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ALPACA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.006528, o augimo norma – 21.55%.

Alpaca Finance (ALPACA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ALPACA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.006854, o augimo norma – 27.63%.

Alpaca Finance (ALPACA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Alpaca Finance kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.011166 prekybos kainą.

Alpaca Finance (ALPACA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Alpaca Finance kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.018188 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.005371
    0.00%
  • 2026
    $ 0.005639
    5.00%
  • 2027
    $ 0.005921
    10.25%
  • 2028
    $ 0.006217
    15.76%
  • 2029
    $ 0.006528
    21.55%
  • 2030
    $ 0.006854
    27.63%
  • 2031
    $ 0.007197
    34.01%
  • 2032
    $ 0.007557
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.007935
    47.75%
  • 2034
    $ 0.008332
    55.13%
  • 2035
    $ 0.008748
    62.89%
  • 2036
    $ 0.009186
    71.03%
  • 2037
    $ 0.009645
    79.59%
  • 2038
    $ 0.010127
    88.56%
  • 2039
    $ 0.010634
    97.99%
  • 2040
    $ 0.011166
    107.89%
Trumpalaikės Alpaca Finance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.005371
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.005371
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.005376
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.005393
    0.41%
Alpaca Finance (ALPACA) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma ALPACA kaina yra $0.005371. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Alpaca Finance (ALPACA) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė ALPACA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.005371. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Alpaca Finance (ALPACA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ALPACA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.005376. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Alpaca Finance (ALPACA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ALPACA kaina yra $0.005393. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Alpaca Finance kainų statistika

--
----

--

$ 813.97K
$ 813.97K

151.67M
151.67M

--
----

--

Naujausia ALPACA kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ALPACA turi 151.67M apyvartą ir $ 813.97K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Alpaca Finance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Alpaca Finance, dabartinė Alpaca Finance kaina yra 0.005371USD. Apyvartinė Alpaca Finance (ALPACA) pasiūla yra 151.67M ALPACA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $813,967.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.93%
    $ 0.000101
    $ 0.005524
    $ 0.005226
  • 7 dienos
    -14.77%
    $ -0.000793
    $ 0.009538
    $ 0.005226
  • 30 dienų
    -42.29%
    $ -0.002271
    $ 0.009538
    $ 0.005226
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Alpaca Finance kaina pasikeitė $0.000101, atspindinti 1.93% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Alpaca Finance buvo prekiaujama aukščiausia $0.009538 ir žemiausia $0.005226. Kainos pokytis buvo -14.77%. Ši naujausia tendencija parodo ALPACA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Alpaca Finance įvyko -42.29%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002271 vertę. Tai rodo, kad ALPACA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Alpaca Finance (ALPACA) kainų prognozės modulis?

Alpaca Finance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ALPACA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Alpaca Finance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ALPACA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Alpaca Finance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ALPACA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ALPACA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Alpaca Finance potencialą.

Kodėl ALPACA kainų prognozė yra svarbi?

ALPACA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ALPACA dabar?
Pagal jūsų prognozes, ALPACA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ALPACA kainų prognozė?
Remiantis Alpaca Finance (ALPACA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ALPACA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ALPACA 2026 m.?
1 vieneto Alpaca Finance (ALPACA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ALPACA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ALPACA kaina 2027 m.?
Alpaca Finance (ALPACA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ALPACA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ALPACA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Alpaca Finance (ALPACA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ALPACA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Alpaca Finance (ALPACA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ALPACA 2030 m.?
1 vieneto Alpaca Finance (ALPACA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ALPACA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ALPACA kainų prognozė 2040 metams?
Alpaca Finance (ALPACA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ALPACA kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.