AllUnity EUR (EURAU) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite AllUnity EUR kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek EURAU augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte AllUnity EUR kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

AllUnity EUR kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
AllUnity EUR Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

AllUnity EUR (EURAU) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, AllUnity EUR galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.15 prekybos kainą 2025 m.

AllUnity EUR (EURAU) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, AllUnity EUR galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.2075 prekybos kainą 2026 m.

AllUnity EUR (EURAU) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. EURAU ateities kaina yra $ 1.2678 su 10.25% augimo norma.

AllUnity EUR (EURAU) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. EURAU ateities kaina yra $ 1.3312 su 15.76% augimo norma.

AllUnity EUR (EURAU) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EURAU 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.3978, o augimo norma – 21.55%.

AllUnity EUR (EURAU) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EURAU 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.4677, o augimo norma – 27.63%.

AllUnity EUR (EURAU) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. AllUnity EUR kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.3907 prekybos kainą.

AllUnity EUR (EURAU) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. AllUnity EUR kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.8943 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.15
    0.00%
  • 2026
    $ 1.2075
    5.00%
  • 2027
    $ 1.2678
    10.25%
  • 2028
    $ 1.3312
    15.76%
  • 2029
    $ 1.3978
    21.55%
  • 2030
    $ 1.4677
    27.63%
  • 2031
    $ 1.5411
    34.01%
  • 2032
    $ 1.6181
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.6990
    47.75%
  • 2034
    $ 1.7840
    55.13%
  • 2035
    $ 1.8732
    62.89%
  • 2036
    $ 1.9668
    71.03%
  • 2037
    $ 2.0652
    79.59%
  • 2038
    $ 2.1684
    88.56%
  • 2039
    $ 2.2769
    97.99%
  • 2040
    $ 2.3907
    107.89%
Trumpalaikės AllUnity EUR kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 1.15
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 1.1501
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.1511
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 1.1547
    0.41%
AllUnity EUR (EURAU) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma EURAU kaina yra $1.15. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

AllUnity EUR (EURAU) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė EURAU, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.1501. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

AllUnity EUR (EURAU) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė EURAU, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.1511. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

AllUnity EUR (EURAU) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma EURAU kaina yra $1.1547. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė AllUnity EUR kainų statistika

--
----

--

$ 20.29M
$ 20.29M$ 20.29M

17.63M
17.63M 17.63M

--
----

--

Naujausia EURAU kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, EURAU turi 17.63M apyvartą ir $ 20.29M bendrą rinkos kapitalizaciją.

AllUnity EUR istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje AllUnity EUR, dabartinė AllUnity EUR kaina yra 1.15USD. Apyvartinė AllUnity EUR (EURAU) pasiūla yra 17.63M EURAU, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $20,286,175.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.02%
    $ -0.000345
    $ 1.16
    $ 1.15
  • 7 dienos
    -0.92%
    $ -0.010655
    $ 1.1650
    $ 1.1485
  • 30 dienų
    -0.84%
    $ -0.009731
    $ 1.1650
    $ 1.1485
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas AllUnity EUR kaina pasikeitė $-0.000345, atspindinti -0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas AllUnity EUR buvo prekiaujama aukščiausia $1.1650 ir žemiausia $1.1485. Kainos pokytis buvo -0.92%. Ši naujausia tendencija parodo EURAU potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį AllUnity EUR įvyko -0.84%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.009731 vertę. Tai rodo, kad EURAU artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia AllUnity EUR (EURAU) kainų prognozės modulis?

AllUnity EUR Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas EURAU kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius AllUnity EUR ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą EURAU būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti AllUnity EUR kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja EURAU ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina EURAU pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą AllUnity EUR potencialą.

Kodėl EURAU kainų prognozė yra svarbi?

EURAU kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į EURAU dabar?
Pagal jūsų prognozes, EURAU pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio EURAU kainų prognozė?
Remiantis AllUnity EUR (EURAU) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama EURAU kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 EURAU 2026 m.?
1 vieneto AllUnity EUR (EURAU) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EURAU padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama EURAU kaina 2027 m.?
AllUnity EUR (EURAU) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 EURAU kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė EURAU kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, AllUnity EUR (EURAU) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė EURAU kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, AllUnity EUR (EURAU) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 EURAU 2030 m.?
1 vieneto AllUnity EUR (EURAU) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EURAU padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia EURAU kainų prognozė 2040 metams?
AllUnity EUR (EURAU) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 EURAU kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:14:28(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.