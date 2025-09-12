Alchemix USD (ALUSD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Alchemix USD kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ALUSD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Alchemix USD kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Alchemix USD kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:47:40(UTC+8)

Alchemix USD Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Alchemix USD (ALUSD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Alchemix USD galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.992244 prekybos kainą 2025 m.

Alchemix USD (ALUSD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Alchemix USD galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0418 prekybos kainą 2026 m.

Alchemix USD (ALUSD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ALUSD ateities kaina yra $ 1.0939 su 10.25% augimo norma.

Alchemix USD (ALUSD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ALUSD ateities kaina yra $ 1.1486 su 15.76% augimo norma.

Alchemix USD (ALUSD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ALUSD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2060, o augimo norma – 21.55%.

Alchemix USD (ALUSD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ALUSD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2663, o augimo norma – 27.63%.

Alchemix USD (ALUSD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Alchemix USD kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.0628 prekybos kainą.

Alchemix USD (ALUSD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Alchemix USD kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.3600 prekybos kainą.

Rodyti daugiau

Trumpalaikės Alchemix USD kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Alchemix USD (ALUSD) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma ALUSD kaina yra $0.992244. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Alchemix USD (ALUSD) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė ALUSD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.992379. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Alchemix USD (ALUSD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ALUSD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.993195. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Alchemix USD (ALUSD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ALUSD kaina yra $0.996321. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Alchemix USD kainų statistika

--
----

--

$ 14.46M
$ 14.46M$ 14.46M

14.58M
14.58M 14.58M

--
----

--

Naujausia ALUSD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ALUSD turi 14.58M apyvartą ir $ 14.46M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Alchemix USD istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Alchemix USD, dabartinė Alchemix USD kaina yra 0.992244USD. Apyvartinė Alchemix USD (ALUSD) pasiūla yra 14.58M ALUSD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $14,460,259.

24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Alchemix USD kaina pasikeitė $0.000257, atspindinti 0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Alchemix USD buvo prekiaujama aukščiausia $0.998505 ir žemiausia $0.991103. Kainos pokytis buvo -0.25%. Ši naujausia tendencija parodo ALUSD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Alchemix USD įvyko -0.60%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.005961 vertę. Tai rodo, kad ALUSD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Alchemix USD (ALUSD) kainų prognozės modulis?

Alchemix USD Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ALUSD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Alchemix USD ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ALUSD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Alchemix USD kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ALUSD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ALUSD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Alchemix USD potencialą.

Kodėl ALUSD kainų prognozė yra svarbi?

ALUSD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ALUSD dabar?
Pagal jūsų prognozes, ALUSD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ALUSD kainų prognozė?
Remiantis Alchemix USD (ALUSD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ALUSD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ALUSD 2026 m.?
1 vieneto Alchemix USD (ALUSD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ALUSD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ALUSD kaina 2027 m.?
Alchemix USD (ALUSD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ALUSD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ALUSD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Alchemix USD (ALUSD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ALUSD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Alchemix USD (ALUSD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ALUSD 2030 m.?
1 vieneto Alchemix USD (ALUSD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ALUSD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ALUSD kainų prognozė 2040 metams?
Alchemix USD (ALUSD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ALUSD kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.