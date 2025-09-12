Aladdin DAO (ALD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Aladdin DAO kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ALD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Aladdin DAO kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Aladdin DAO kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Aladdin DAO Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Aladdin DAO (ALD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Aladdin DAO galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.098574 prekybos kainą 2025 m.

Aladdin DAO (ALD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Aladdin DAO galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.103502 prekybos kainą 2026 m.

Aladdin DAO (ALD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ALD ateities kaina yra $ 0.108677 su 10.25% augimo norma.

Aladdin DAO (ALD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ALD ateities kaina yra $ 0.114111 su 15.76% augimo norma.

Aladdin DAO (ALD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ALD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.119817, o augimo norma – 21.55%.

Aladdin DAO (ALD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ALD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.125808, o augimo norma – 27.63%.

Aladdin DAO (ALD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Aladdin DAO kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.204928 prekybos kainą.

Aladdin DAO (ALD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Aladdin DAO kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.333806 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.098574
    0.00%
  • 2026
    $ 0.103502
    5.00%
  • 2027
    $ 0.108677
    10.25%
  • 2028
    $ 0.114111
    15.76%
  • 2029
    $ 0.119817
    21.55%
  • 2030
    $ 0.125808
    27.63%
  • 2031
    $ 0.132098
    34.01%
  • 2032
    $ 0.138703
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.145638
    47.75%
  • 2034
    $ 0.152920
    55.13%
  • 2035
    $ 0.160566
    62.89%
  • 2036
    $ 0.168594
    71.03%
  • 2037
    $ 0.177024
    79.59%
  • 2038
    $ 0.185875
    88.56%
  • 2039
    $ 0.195169
    97.99%
  • 2040
    $ 0.204928
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Aladdin DAO kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.098574
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.098587
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.098668
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.098979
    0.41%
Aladdin DAO (ALD) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma ALD kaina yra $0.098574. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Aladdin DAO (ALD) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė ALD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.098587. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Aladdin DAO (ALD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ALD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.098668. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Aladdin DAO (ALD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ALD kaina yra $0.098979. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Aladdin DAO kainų statistika

--
----

--

$ 14.77M
$ 14.77M$ 14.77M

149.83M
149.83M 149.83M

--
----

--

Naujausia ALD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ALD turi 149.83M apyvartą ir $ 14.77M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Aladdin DAO istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Aladdin DAO, dabartinė Aladdin DAO kaina yra 0.098574USD. Apyvartinė Aladdin DAO (ALD) pasiūla yra 149.83M ALD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $14,771,911.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.93%
    $ 0.000910
    $ 0.098933
    $ 0.097495
  • 7 dienos
    -3.65%
    $ -0.003603
    $ 0.105969
    $ 0.090891
  • 30 dienų
    -6.44%
    $ -0.006357
    $ 0.105969
    $ 0.090891
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Aladdin DAO kaina pasikeitė $0.000910, atspindinti 0.93% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Aladdin DAO buvo prekiaujama aukščiausia $0.105969 ir žemiausia $0.090891. Kainos pokytis buvo -3.65%. Ši naujausia tendencija parodo ALD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Aladdin DAO įvyko -6.44%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.006357 vertę. Tai rodo, kad ALD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Aladdin DAO (ALD) kainų prognozės modulis?

Aladdin DAO Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ALD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Aladdin DAO ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ALD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Aladdin DAO kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ALD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ALD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Aladdin DAO potencialą.

Kodėl ALD kainų prognozė yra svarbi?

ALD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ALD dabar?
Pagal jūsų prognozes, ALD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ALD kainų prognozė?
Remiantis Aladdin DAO (ALD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ALD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ALD 2026 m.?
1 vieneto Aladdin DAO (ALD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ALD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ALD kaina 2027 m.?
Aladdin DAO (ALD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ALD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ALD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Aladdin DAO (ALD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ALD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Aladdin DAO (ALD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ALD 2030 m.?
1 vieneto Aladdin DAO (ALD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ALD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ALD kainų prognozė 2040 metams?
Aladdin DAO (ALD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ALD kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.