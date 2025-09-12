Aki Network (AKI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Aki Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek AKI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Aki Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Aki Network kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Aki Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Aki Network (AKI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Aki Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001746 prekybos kainą 2025 m.

Aki Network (AKI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Aki Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001833 prekybos kainą 2026 m.

Aki Network (AKI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. AKI ateities kaina yra $ 0.001925 su 10.25% augimo norma.

Aki Network (AKI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. AKI ateities kaina yra $ 0.002021 su 15.76% augimo norma.

Aki Network (AKI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AKI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002122, o augimo norma – 21.55%.

Aki Network (AKI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AKI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002229, o augimo norma – 27.63%.

Aki Network (AKI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Aki Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.003631 prekybos kainą.

Aki Network (AKI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Aki Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.005914 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001746
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001833
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001925
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002021
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002122
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002229
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002340
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002457
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002580
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002709
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002845
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002987
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003136
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003293
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003458
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003631
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Aki Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.001746
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.001746
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001748
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.001753
    0.41%
Aki Network (AKI) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma AKI kaina yra $0.001746. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Aki Network (AKI) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė AKI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001746. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Aki Network (AKI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė AKI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001748. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Aki Network (AKI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma AKI kaina yra $0.001753. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Aki Network kainų statistika

--
----

--

$ 2.95M
$ 2.95M$ 2.95M

1.69B
1.69B 1.69B

--
----

--

Naujausia AKI kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, AKI turi 1.69B apyvartą ir $ 2.95M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Aki Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Aki Network, dabartinė Aki Network kaina yra 0.001746USD. Apyvartinė Aki Network (AKI) pasiūla yra 1.69B AKI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2,948,866.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.10%
    $ 0
    $ 0.001753
    $ 0.001744
  • 7 dienos
    -3.30%
    $ -0.000057
    $ 0.002154
    $ 0.001740
  • 30 dienų
    -18.79%
    $ -0.000328
    $ 0.002154
    $ 0.001740
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Aki Network kaina pasikeitė $0, atspindinti -0.10% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Aki Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.002154 ir žemiausia $0.001740. Kainos pokytis buvo -3.30%. Ši naujausia tendencija parodo AKI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Aki Network įvyko -18.79%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000328 vertę. Tai rodo, kad AKI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Aki Network (AKI) kainų prognozės modulis?

Aki Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas AKI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Aki Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą AKI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Aki Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja AKI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina AKI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Aki Network potencialą.

Kodėl AKI kainų prognozė yra svarbi?

AKI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į AKI dabar?
Pagal jūsų prognozes, AKI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio AKI kainų prognozė?
Remiantis Aki Network (AKI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama AKI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 AKI 2026 m.?
1 vieneto Aki Network (AKI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AKI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama AKI kaina 2027 m.?
Aki Network (AKI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 AKI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė AKI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Aki Network (AKI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė AKI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Aki Network (AKI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 AKI 2030 m.?
1 vieneto Aki Network (AKI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AKI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia AKI kainų prognozė 2040 metams?
Aki Network (AKI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 AKI kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.