AIVeronica by Virtuals (AIV) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite AIVeronica by Virtuals kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek AIV augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte AIVeronica by Virtuals kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

AIVeronica by Virtuals kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
AIVeronica by Virtuals Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

AIVeronica by Virtuals (AIV) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, AIVeronica by Virtuals galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001001 prekybos kainą 2025 m.

AIVeronica by Virtuals (AIV) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, AIVeronica by Virtuals galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001051 prekybos kainą 2026 m.

AIVeronica by Virtuals (AIV) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. AIV ateities kaina yra $ 0.001104 su 10.25% augimo norma.

AIVeronica by Virtuals (AIV) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. AIV ateities kaina yra $ 0.001159 su 15.76% augimo norma.

AIVeronica by Virtuals (AIV) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AIV 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001217, o augimo norma – 21.55%.

AIVeronica by Virtuals (AIV) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AIV 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001278, o augimo norma – 27.63%.

AIVeronica by Virtuals (AIV) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. AIVeronica by Virtuals kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.002082 prekybos kainą.

AIVeronica by Virtuals (AIV) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. AIVeronica by Virtuals kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.003391 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001001
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001051
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001104
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001159
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001217
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001278
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001342
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001409
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.001479
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001553
    55.13%
  • 2035
    $ 0.001631
    62.89%
  • 2036
    $ 0.001713
    71.03%
  • 2037
    $ 0.001798
    79.59%
  • 2038
    $ 0.001888
    88.56%
  • 2039
    $ 0.001983
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002082
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės AIVeronica by Virtuals kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.001001
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.001001
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001002
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.001005
    0.41%
AIVeronica by Virtuals (AIV) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma AIV kaina yra $0.001001. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

AIVeronica by Virtuals (AIV) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė AIV, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001001. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

AIVeronica by Virtuals (AIV) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė AIV, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001002. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

AIVeronica by Virtuals (AIV) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma AIV kaina yra $0.001005. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė AIVeronica by Virtuals kainų statistika

--
----

--

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

1.00B
1.00B 1.00B

--
----

--

Naujausia AIV kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, AIV turi 1.00B apyvartą ir $ 1.00M bendrą rinkos kapitalizaciją.

AIVeronica by Virtuals istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje AIVeronica by Virtuals, dabartinė AIVeronica by Virtuals kaina yra 0.001001USD. Apyvartinė AIVeronica by Virtuals (AIV) pasiūla yra 1.00B AIV, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,001,592.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.54%
    $ 0
    $ 0.001018
    $ 0.000976
  • 7 dienos
    -5.97%
    $ -0.000059
    $ 0.001802
    $ 0.000965
  • 30 dienų
    -44.40%
    $ -0.000444
    $ 0.001802
    $ 0.000965
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas AIVeronica by Virtuals kaina pasikeitė $0, atspindinti 2.54% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas AIVeronica by Virtuals buvo prekiaujama aukščiausia $0.001802 ir žemiausia $0.000965. Kainos pokytis buvo -5.97%. Ši naujausia tendencija parodo AIV potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį AIVeronica by Virtuals įvyko -44.40%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000444 vertę. Tai rodo, kad AIV artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia AIVeronica by Virtuals (AIV) kainų prognozės modulis?

AIVeronica by Virtuals Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas AIV kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius AIVeronica by Virtuals ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą AIV būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti AIVeronica by Virtuals kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja AIV ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina AIV pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą AIVeronica by Virtuals potencialą.

Kodėl AIV kainų prognozė yra svarbi?

AIV kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į AIV dabar?
Pagal jūsų prognozes, AIV pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio AIV kainų prognozė?
Remiantis AIVeronica by Virtuals (AIV) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama AIV kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 AIV 2026 m.?
1 vieneto AIVeronica by Virtuals (AIV) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AIV padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama AIV kaina 2027 m.?
AIVeronica by Virtuals (AIV) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 AIV kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė AIV kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, AIVeronica by Virtuals (AIV) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė AIV kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, AIVeronica by Virtuals (AIV) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 AIV 2030 m.?
1 vieneto AIVeronica by Virtuals (AIV) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AIV padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia AIV kainų prognozė 2040 metams?
AIVeronica by Virtuals (AIV) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 AIV kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.