AI INU (AIINU) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite AI INU kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek AIINU augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte AI INU kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

AI INU kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
AI INU Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

AI INU (AIINU) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, AI INU galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002087 prekybos kainą 2025 m.

AI INU (AIINU) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, AI INU galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002191 prekybos kainą 2026 m.

AI INU (AIINU) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. AIINU ateities kaina yra $ 0.002301 su 10.25% augimo norma.

AI INU (AIINU) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. AIINU ateities kaina yra $ 0.002416 su 15.76% augimo norma.

AI INU (AIINU) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AIINU 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002536, o augimo norma – 21.55%.

AI INU (AIINU) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AIINU 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002663, o augimo norma – 27.63%.

AI INU (AIINU) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. AI INU kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.004338 prekybos kainą.

AI INU (AIINU) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. AI INU kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.007067 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002087
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002191
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002301
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002416
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002536
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002663
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002796
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002936
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.003083
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003237
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003399
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003569
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003748
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003935
    88.56%
  • 2039
    $ 0.004132
    97.99%
  • 2040
    $ 0.004338
    107.89%
Trumpalaikės AI INU kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.002087
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.002087
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002089
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.002095
    0.41%
AI INU (AIINU) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma AIINU kaina yra $0.002087. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

AI INU (AIINU) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė AIINU, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002087. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

AI INU (AIINU) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė AIINU, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002089. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

AI INU (AIINU) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma AIINU kaina yra $0.002095. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė AI INU kainų statistika

--
----

--

$ 906.93K
$ 906.93K$ 906.93K

434.94M
434.94M 434.94M

--
----

--

Naujausia AIINU kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, AIINU turi 434.94M apyvartą ir $ 906.93K bendrą rinkos kapitalizaciją.

AI INU istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje AI INU, dabartinė AI INU kaina yra 0.002087USD. Apyvartinė AI INU (AIINU) pasiūla yra 434.94M AIINU, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $906,930.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    3.33%
    $ 0
    $ 0.002125
    $ 0.002019
  • 7 dienos
    5.44%
    $ 0.000113
    $ 0.002157
    $ 0.001967
  • 30 dienų
    -2.71%
    $ -0.000056
    $ 0.002157
    $ 0.001967
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas AI INU kaina pasikeitė $0, atspindinti 3.33% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas AI INU buvo prekiaujama aukščiausia $0.002157 ir žemiausia $0.001967. Kainos pokytis buvo 5.44%. Ši naujausia tendencija parodo AIINU potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį AI INU įvyko -2.71%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000056 vertę. Tai rodo, kad AIINU artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia AI INU (AIINU) kainų prognozės modulis?

AI INU Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas AIINU kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius AI INU ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą AIINU būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti AI INU kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja AIINU ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina AIINU pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą AI INU potencialą.

Kodėl AIINU kainų prognozė yra svarbi?

AIINU kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į AIINU dabar?
Pagal jūsų prognozes, AIINU pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio AIINU kainų prognozė?
Remiantis AI INU (AIINU) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama AIINU kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 AIINU 2026 m.?
1 vieneto AI INU (AIINU) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AIINU padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama AIINU kaina 2027 m.?
AI INU (AIINU) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 AIINU kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė AIINU kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, AI INU (AIINU) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė AIINU kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, AI INU (AIINU) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 AIINU 2030 m.?
1 vieneto AI INU (AIINU) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AIINU padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia AIINU kainų prognozė 2040 metams?
AI INU (AIINU) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 AIINU kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.