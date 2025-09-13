Agents AI (AGENT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Agents AI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek AGENT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Agents AI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Agents AI kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 00:19:07(UTC+8)

Agents AI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Agents AI (AGENT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Agents AI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000629 prekybos kainą 2025 m.

Agents AI (AGENT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Agents AI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000660 prekybos kainą 2026 m.

Agents AI (AGENT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. AGENT ateities kaina yra $ 0.000694 su 10.25% augimo norma.

Agents AI (AGENT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. AGENT ateities kaina yra $ 0.000728 su 15.76% augimo norma.

Agents AI (AGENT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AGENT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000765, o augimo norma – 21.55%.

Agents AI (AGENT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AGENT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000803, o augimo norma – 27.63%.

Agents AI (AGENT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Agents AI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.001308 prekybos kainą.

Agents AI (AGENT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Agents AI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.002131 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000629
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000660
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000694
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000728
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000765
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000803
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000843
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000885
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000930
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000976
    55.13%
  • 2035
    $ 0.001025
    62.89%
  • 2036
    $ 0.001076
    71.03%
  • 2037
    $ 0.001130
    79.59%
  • 2038
    $ 0.001186
    88.56%
  • 2039
    $ 0.001246
    97.99%
  • 2040
    $ 0.001308
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Agents AI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.000629
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.000629
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000630
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.000632
    0.41%
Agents AI (AGENT) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma AGENT kaina yra $0.000629. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Agents AI (AGENT) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė AGENT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000629. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Agents AI (AGENT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė AGENT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000630. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Agents AI (AGENT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma AGENT kaina yra $0.000632. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Agents AI kainų statistika

--
----

--

$ 627.49K
$ 627.49K$ 627.49K

999.96M
999.96M 999.96M

--
----

--

Naujausia AGENT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, AGENT turi 999.96M apyvartą ir $ 627.49K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Agents AI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Agents AI, dabartinė Agents AI kaina yra 0.000629USD. Apyvartinė Agents AI (AGENT) pasiūla yra 999.96M AGENT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $627,488.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    3.19%
    $ 0
    $ 0.000638
    $ 0.000600
  • 7 dienos
    1.89%
    $ 0.000011
    $ 0.000642
    $ 0.000533
  • 30 dienų
    -1.22%
    $ -0.000007
    $ 0.000642
    $ 0.000533
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Agents AI kaina pasikeitė $0, atspindinti 3.19% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Agents AI buvo prekiaujama aukščiausia $0.000642 ir žemiausia $0.000533. Kainos pokytis buvo 1.89%. Ši naujausia tendencija parodo AGENT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Agents AI įvyko -1.22%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000007 vertę. Tai rodo, kad AGENT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Agents AI (AGENT) kainų prognozės modulis?

Agents AI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas AGENT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Agents AI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą AGENT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Agents AI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja AGENT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina AGENT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Agents AI potencialą.

Kodėl AGENT kainų prognozė yra svarbi?

AGENT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į AGENT dabar?
Pagal jūsų prognozes, AGENT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio AGENT kainų prognozė?
Remiantis Agents AI (AGENT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama AGENT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 AGENT 2026 m.?
1 vieneto Agents AI (AGENT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AGENT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama AGENT kaina 2027 m.?
Agents AI (AGENT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 AGENT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė AGENT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Agents AI (AGENT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė AGENT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Agents AI (AGENT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 AGENT 2030 m.?
1 vieneto Agents AI (AGENT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AGENT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia AGENT kainų prognozė 2040 metams?
Agents AI (AGENT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 AGENT kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 00:19:07(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.