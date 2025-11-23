Agent Vilady TV (VILADY) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Agent Vilady TV kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek VILADY augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Agent Vilady TV kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Agent Vilady TV kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 01:04:34(UTC+8)

Agent Vilady TV Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Agent Vilady TV (VILADY) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Agent Vilady TV galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.008400 prekybos kainą 2025 m.

Agent Vilady TV (VILADY) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Agent Vilady TV galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.008820 prekybos kainą 2026 m.

Agent Vilady TV (VILADY) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. VILADY ateities kaina yra $ 0.009261 su 10.25% augimo norma.

Agent Vilady TV (VILADY) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. VILADY ateities kaina yra $ 0.009724 su 15.76% augimo norma.

Agent Vilady TV (VILADY) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VILADY 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.010211, o augimo norma – 21.55%.

Agent Vilady TV (VILADY) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VILADY 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.010721, o augimo norma – 27.63%.

Agent Vilady TV (VILADY) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Agent Vilady TV kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.017464 prekybos kainą.

Agent Vilady TV (VILADY) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Agent Vilady TV kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.028447 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.008400
    0.00%
  • 2026
    $ 0.008820
    5.00%
  • 2027
    $ 0.009261
    10.25%
  • 2028
    $ 0.009724
    15.76%
  • 2029
    $ 0.010211
    21.55%
  • 2030
    $ 0.010721
    27.63%
  • 2031
    $ 0.011257
    34.01%
  • 2032
    $ 0.011820
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.012411
    47.75%
  • 2034
    $ 0.013032
    55.13%
  • 2035
    $ 0.013683
    62.89%
  • 2036
    $ 0.014368
    71.03%
  • 2037
    $ 0.015086
    79.59%
  • 2038
    $ 0.015840
    88.56%
  • 2039
    $ 0.016632
    97.99%
  • 2040
    $ 0.017464
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Agent Vilady TV kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.008400
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.008401
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.008408
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.008435
    0.41%
Agent Vilady TV (VILADY) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma VILADY kaina yra $0.008400. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Agent Vilady TV (VILADY) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė VILADY, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.008401. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Agent Vilady TV (VILADY) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė VILADY, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.008408. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Agent Vilady TV (VILADY) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma VILADY kaina yra $0.008435. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Agent Vilady TV kainų statistika

--
----

--

$ 83.93K
$ 83.93K$ 83.93K

9.98M
9.98M 9.98M

--
----

--

Naujausia VILADY kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, VILADY turi 9.98M apyvartą ir $ 83.93K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Agent Vilady TV istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Agent Vilady TV, dabartinė Agent Vilady TV kaina yra 0.008400USD. Apyvartinė Agent Vilady TV (VILADY) pasiūla yra 9.98M VILADY, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $83,934.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -7.30%
    $ -0.000662
    $ 0.009210
    $ 0.008244
  • 7 dienos
    -18.64%
    $ -0.001566
    $ 0.012561
    $ 0.008276
  • 30 dienų
    -31.75%
    $ -0.002667
    $ 0.012561
    $ 0.008276
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Agent Vilady TV kaina pasikeitė $-0.000662, atspindinti -7.30% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Agent Vilady TV buvo prekiaujama aukščiausia $0.012561 ir žemiausia $0.008276. Kainos pokytis buvo -18.64%. Ši naujausia tendencija parodo VILADY potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Agent Vilady TV įvyko -31.75%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002667 vertę. Tai rodo, kad VILADY artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Agent Vilady TV (VILADY) kainų prognozės modulis?

Agent Vilady TV Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas VILADY kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Agent Vilady TV ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą VILADY būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Agent Vilady TV kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja VILADY ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina VILADY pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Agent Vilady TV potencialą.

Kodėl VILADY kainų prognozė yra svarbi?

VILADY kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į VILADY dabar?
Pagal jūsų prognozes, VILADY pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio VILADY kainų prognozė?
Remiantis Agent Vilady TV (VILADY) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama VILADY kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 VILADY 2026 m.?
1 vieneto Agent Vilady TV (VILADY) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VILADY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama VILADY kaina 2027 m.?
Agent Vilady TV (VILADY) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 VILADY kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė VILADY kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Agent Vilady TV (VILADY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė VILADY kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Agent Vilady TV (VILADY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 VILADY 2030 m.?
1 vieneto Agent Vilady TV (VILADY) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VILADY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia VILADY kainų prognozė 2040 metams?
Agent Vilady TV (VILADY) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 VILADY kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 01:04:34(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.