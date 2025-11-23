Aesyx Dollar (AXD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Aesyx Dollar kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek AXD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Aesyx Dollar kainą
*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Aesyx Dollar kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:21:09(UTC+8)

Aesyx Dollar Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Aesyx Dollar (AXD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Aesyx Dollar galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.023 prekybos kainą 2025 m.

Aesyx Dollar (AXD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Aesyx Dollar galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0741 prekybos kainą 2026 m.

Aesyx Dollar (AXD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. AXD ateities kaina yra $ 1.1278 su 10.25% augimo norma.

Aesyx Dollar (AXD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. AXD ateities kaina yra $ 1.1842 su 15.76% augimo norma.

Aesyx Dollar (AXD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AXD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2434, o augimo norma – 21.55%.

Aesyx Dollar (AXD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AXD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.3056, o augimo norma – 27.63%.

Aesyx Dollar (AXD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Aesyx Dollar kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.1267 prekybos kainą.

Aesyx Dollar (AXD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Aesyx Dollar kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.4642 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.023
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0741
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1278
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1842
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2434
    21.55%
  • 2030
    $ 1.3056
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3709
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4394
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.5114
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5870
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6663
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7496
    71.03%
  • 2037
    $ 1.8371
    79.59%
  • 2038
    $ 1.9290
    88.56%
  • 2039
    $ 2.0254
    97.99%
  • 2040
    $ 2.1267
    107.89%
Trumpalaikės Aesyx Dollar kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 1.023
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 1.0231
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.0239
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 1.0272
    0.41%
Aesyx Dollar (AXD) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma AXD kaina yra $1.023. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Aesyx Dollar (AXD) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė AXD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.0231. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Aesyx Dollar (AXD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė AXD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.0239. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Aesyx Dollar (AXD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma AXD kaina yra $1.0272. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Aesyx Dollar kainų statistika

$ 57.26K
$ 57.26K$ 57.26K

55.95K
55.95K 55.95K

Naujausia AXD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, AXD turi 55.95K apyvartą ir $ 57.26K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Aesyx Dollar istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Aesyx Dollar, dabartinė Aesyx Dollar kaina yra 1.023USD. Apyvartinė Aesyx Dollar (AXD) pasiūla yra 55.95K AXD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $57,256.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.28%
    $ 0.002893
    $ 1.031
    $ 1.021
  • 7 dienos
    0.07%
    $ 0.000684
    $ 1.0277
    $ 0.985236
  • 30 dienų
    3.87%
    $ 0.039564
    $ 1.0277
    $ 0.985236
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Aesyx Dollar kaina pasikeitė $0.002893, atspindinti 0.28% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Aesyx Dollar buvo prekiaujama aukščiausia $1.0277 ir žemiausia $0.985236. Kainos pokytis buvo 0.07%. Ši naujausia tendencija parodo AXD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Aesyx Dollar įvyko 3.87%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.039564 vertę. Tai rodo, kad AXD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Aesyx Dollar (AXD) kainų prognozės modulis?

Aesyx Dollar Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas AXD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Aesyx Dollar ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą AXD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Aesyx Dollar kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja AXD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina AXD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Aesyx Dollar potencialą.

Kodėl AXD kainų prognozė yra svarbi?

AXD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į AXD dabar?
Pagal jūsų prognozes, AXD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio AXD kainų prognozė?
Remiantis Aesyx Dollar (AXD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama AXD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 AXD 2026 m.?
1 vieneto Aesyx Dollar (AXD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AXD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama AXD kaina 2027 m.?
Aesyx Dollar (AXD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 AXD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė AXD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Aesyx Dollar (AXD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė AXD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Aesyx Dollar (AXD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 AXD 2030 m.?
1 vieneto Aesyx Dollar (AXD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AXD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia AXD kainų prognozė 2040 metams?
Aesyx Dollar (AXD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 AXD kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.