ADAMANT Messenger (ADM) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite ADAMANT Messenger kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ADM augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte ADAMANT Messenger kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

ADAMANT Messenger kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:52:22(UTC+8)

ADAMANT Messenger Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

ADAMANT Messenger (ADM) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, ADAMANT Messenger galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.016028 prekybos kainą 2025 m.

ADAMANT Messenger (ADM) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, ADAMANT Messenger galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.016829 prekybos kainą 2026 m.

ADAMANT Messenger (ADM) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ADM ateities kaina yra $ 0.017671 su 10.25% augimo norma.

ADAMANT Messenger (ADM) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ADM ateities kaina yra $ 0.018554 su 15.76% augimo norma.

ADAMANT Messenger (ADM) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ADM 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.019482, o augimo norma – 21.55%.

ADAMANT Messenger (ADM) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ADM 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.020456, o augimo norma – 27.63%.

ADAMANT Messenger (ADM) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. ADAMANT Messenger kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.033321 prekybos kainą.

ADAMANT Messenger (ADM) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. ADAMANT Messenger kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.054277 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.016028
    0.00%
  • 2026
    $ 0.016829
    5.00%
  • 2027
    $ 0.017671
    10.25%
  • 2028
    $ 0.018554
    15.76%
  • 2029
    $ 0.019482
    21.55%
  • 2030
    $ 0.020456
    27.63%
  • 2031
    $ 0.021479
    34.01%
  • 2032
    $ 0.022553
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.023681
    47.75%
  • 2034
    $ 0.024865
    55.13%
  • 2035
    $ 0.026108
    62.89%
  • 2036
    $ 0.027414
    71.03%
  • 2037
    $ 0.028784
    79.59%
  • 2038
    $ 0.030224
    88.56%
  • 2039
    $ 0.031735
    97.99%
  • 2040
    $ 0.033321
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės ADAMANT Messenger kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.016028
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.016030
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.016043
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.016094
    0.41%
ADAMANT Messenger (ADM) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma ADM kaina yra $0.016028. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

ADAMANT Messenger (ADM) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė ADM, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.016030. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

ADAMANT Messenger (ADM) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ADM, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.016043. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

ADAMANT Messenger (ADM) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ADM kaina yra $0.016094. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė ADAMANT Messenger kainų statistika

$ 1.83M
$ 1.83M$ 1.83M

113.82M
113.82M 113.82M

Naujausia ADM kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ADM turi 113.82M apyvartą ir $ 1.83M bendrą rinkos kapitalizaciją.

ADAMANT Messenger istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje ADAMANT Messenger, dabartinė ADAMANT Messenger kaina yra 0.016028USD. Apyvartinė ADAMANT Messenger (ADM) pasiūla yra 113.82M ADM, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,826,065.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.75%
    $ 0.000119
    $ 0.016154
    $ 0.015887
  • 7 dienos
    0.86%
    $ 0.000137
    $ 0.016147
    $ 0.015789
  • 30 dienų
    1.37%
    $ 0.000218
    $ 0.016147
    $ 0.015789
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas ADAMANT Messenger kaina pasikeitė $0.000119, atspindinti 0.75% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas ADAMANT Messenger buvo prekiaujama aukščiausia $0.016147 ir žemiausia $0.015789. Kainos pokytis buvo 0.86%. Ši naujausia tendencija parodo ADM potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį ADAMANT Messenger įvyko 1.37%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000218 vertę. Tai rodo, kad ADM artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia ADAMANT Messenger (ADM) kainų prognozės modulis?

ADAMANT Messenger Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ADM kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius ADAMANT Messenger ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ADM būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti ADAMANT Messenger kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ADM ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ADM pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą ADAMANT Messenger potencialą.

Kodėl ADM kainų prognozė yra svarbi?

ADM kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ADM dabar?
Pagal jūsų prognozes, ADM pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ADM kainų prognozė?
Remiantis ADAMANT Messenger (ADM) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ADM kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ADM 2026 m.?
1 vieneto ADAMANT Messenger (ADM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ADM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ADM kaina 2027 m.?
ADAMANT Messenger (ADM) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ADM kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ADM kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ADAMANT Messenger (ADM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ADM kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ADAMANT Messenger (ADM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ADM 2030 m.?
1 vieneto ADAMANT Messenger (ADM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ADM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ADM kainų prognozė 2040 metams?
ADAMANT Messenger (ADM) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ADM kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.