AADex Finance (ADE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite AADex Finance kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ADE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte AADex Finance kainą
%

AADex Finance kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
AADex Finance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

AADex Finance (ADE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, AADex Finance galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.033132 prekybos kainą 2025 m.

AADex Finance (ADE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, AADex Finance galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.034789 prekybos kainą 2026 m.

AADex Finance (ADE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ADE ateities kaina yra $ 0.036529 su 10.25% augimo norma.

AADex Finance (ADE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ADE ateities kaina yra $ 0.038355 su 15.76% augimo norma.

AADex Finance (ADE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ADE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.040273, o augimo norma – 21.55%.

AADex Finance (ADE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ADE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.042286, o augimo norma – 27.63%.

AADex Finance (ADE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. AADex Finance kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.068881 prekybos kainą.

AADex Finance (ADE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. AADex Finance kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.112199 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.033132
    0.00%
  • 2026
    $ 0.034789
    5.00%
  • 2027
    $ 0.036529
    10.25%
  • 2028
    $ 0.038355
    15.76%
  • 2029
    $ 0.040273
    21.55%
  • 2030
    $ 0.042286
    27.63%
  • 2031
    $ 0.044401
    34.01%
  • 2032
    $ 0.046621
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.048952
    47.75%
  • 2034
    $ 0.051400
    55.13%
  • 2035
    $ 0.053970
    62.89%
  • 2036
    $ 0.056668
    71.03%
  • 2037
    $ 0.059501
    79.59%
  • 2038
    $ 0.062477
    88.56%
  • 2039
    $ 0.065600
    97.99%
  • 2040
    $ 0.068881
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės AADex Finance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.033132
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.033137
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.033164
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.033269
    0.41%
AADex Finance (ADE) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma ADE kaina yra $0.033132. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

AADex Finance (ADE) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė ADE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.033137. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

AADex Finance (ADE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ADE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.033164. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

AADex Finance (ADE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ADE kaina yra $0.033269. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė AADex Finance kainų statistika

--

$ 82.83K
$ 82.83K$ 82.83K

2.50M
2.50M 2.50M

--

Naujausia ADE kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ADE turi 2.50M apyvartą ir $ 82.83K bendrą rinkos kapitalizaciją.

AADex Finance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje AADex Finance, dabartinė AADex Finance kaina yra 0.033132USD. Apyvartinė AADex Finance (ADE) pasiūla yra 2.50M ADE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $82,832.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    3.30%
    $ 0.001094
    $ 0.033251
    $ 0.031853
  • 30 dienų
    4.56%
    $ 0.001510
    $ 0.033251
    $ 0.031853
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas AADex Finance kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas AADex Finance buvo prekiaujama aukščiausia $0.033251 ir žemiausia $0.031853. Kainos pokytis buvo 3.30%. Ši naujausia tendencija parodo ADE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį AADex Finance įvyko 4.56%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.001510 vertę. Tai rodo, kad ADE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia AADex Finance (ADE) kainų prognozės modulis?

AADex Finance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ADE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius AADex Finance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ADE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti AADex Finance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ADE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ADE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą AADex Finance potencialą.

Kodėl ADE kainų prognozė yra svarbi?

ADE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ADE dabar?
Pagal jūsų prognozes, ADE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ADE kainų prognozė?
Remiantis AADex Finance (ADE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ADE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ADE 2026 m.?
1 vieneto AADex Finance (ADE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ADE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ADE kaina 2027 m.?
AADex Finance (ADE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ADE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ADE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, AADex Finance (ADE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ADE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, AADex Finance (ADE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ADE 2030 m.?
1 vieneto AADex Finance (ADE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ADE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ADE kainų prognozė 2040 metams?
AADex Finance (ADE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ADE kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 04:00:41(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.