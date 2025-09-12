ZkRace (ZERC) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite ZkRace kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ZERC augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte ZkRace kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

ZkRace kainos prognozė
$0.0216
$0.0216$0.0216
+2.36%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:41:27(UTC+8)

ZkRace Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

ZkRace (ZERC) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, ZkRace galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.0216 prekybos kainą 2025 m.

ZkRace (ZERC) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, ZkRace galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.022680 prekybos kainą 2026 m.

ZkRace (ZERC) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ZERC ateities kaina yra $ 0.023814 su 10.25% augimo norma.

ZkRace (ZERC) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ZERC ateities kaina yra $ 0.025004 su 15.76% augimo norma.

ZkRace (ZERC) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ZERC 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.026254, o augimo norma – 21.55%.

ZkRace (ZERC) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ZERC 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.027567, o augimo norma – 27.63%.

ZkRace (ZERC) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. ZkRace kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.044904 prekybos kainą.

ZkRace (ZERC) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. ZkRace kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.073145 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.0216
    0.00%
  • 2026
    $ 0.022680
    5.00%
  • 2027
    $ 0.023814
    10.25%
  • 2028
    $ 0.025004
    15.76%
  • 2029
    $ 0.026254
    21.55%
  • 2030
    $ 0.027567
    27.63%
  • 2031
    $ 0.028946
    34.01%
  • 2032
    $ 0.030393
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.031913
    47.75%
  • 2034
    $ 0.033508
    55.13%
  • 2035
    $ 0.035184
    62.89%
  • 2036
    $ 0.036943
    71.03%
  • 2037
    $ 0.038790
    79.59%
  • 2038
    $ 0.040730
    88.56%
  • 2039
    $ 0.042766
    97.99%
  • 2040
    $ 0.044904
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės ZkRace kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.0216
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.021602
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.021620
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.021688
    0.41%
ZkRace (ZERC) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma ZERC kaina yra $0.0216. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

ZkRace (ZERC) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė ZERC, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.021602. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

ZkRace (ZERC) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ZERC, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.021620. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

ZkRace (ZERC) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ZERC kaina yra $0.021688. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė ZkRace kainų statistika

$ 0.0216
$ 0.0216$ 0.0216

+2.36%

$ 2.59M
$ 2.59M$ 2.59M

120.00M
120.00M 120.00M

$ 99.92K
$ 99.92K$ 99.92K

--

Naujausia ZERC kaina yra $ 0.0216. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.36%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 99.92K.
Be to, ZERC turi 120.00M apyvartą ir $ 2.59M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti ZkRace (ZERC)

Bandote įsigyti ZERC? Dabar galite ZERC įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti ZkRace ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti ZERC dabar

ZkRace istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje ZkRace, dabartinė ZkRace kaina yra 0.0216USD. Apyvartinė ZkRace (ZERC) pasiūla yra 0.00 ZERC, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2.59M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.02%
    $ 0.000400
    $ 0.0216
    $ 0.0205
  • 7 dienos
    -0.16%
    $ -0.004299
    $ 0.0261
    $ 0.0205
  • 30 dienų
    -0.17%
    $ -0.004699
    $ 0.0295
    $ 0.0205
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas ZkRace kaina pasikeitė $0.000400, atspindinti 0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas ZkRace buvo prekiaujama aukščiausia $0.0261 ir žemiausia $0.0205. Kainos pokytis buvo -0.16%. Ši naujausia tendencija parodo ZERC potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį ZkRace įvyko -0.17%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.004699 vertę. Tai rodo, kad ZERC artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą ZkRace kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą ZERC kainų istoriją

Kaip veikia ZkRace (ZERC) kainų prognozės modulis?

ZkRace Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ZERC kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius ZkRace ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ZERC būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti ZkRace kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ZERC ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ZERC pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą ZkRace potencialą.

Kodėl ZERC kainų prognozė yra svarbi?

ZERC kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ZERC dabar?
Pagal jūsų prognozes, ZERC pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ZERC kainų prognozė?
Remiantis ZkRace (ZERC) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ZERC kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ZERC 2026 m.?
1 vieneto ZkRace (ZERC) kaina šiandien yra $0.0216. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ZERC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ZERC kaina 2027 m.?
ZkRace (ZERC) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ZERC kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ZERC kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ZkRace (ZERC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ZERC kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ZkRace (ZERC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ZERC 2030 m.?
1 vieneto ZkRace (ZERC) kaina šiandien yra $0.0216. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ZERC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ZERC kainų prognozė 2040 metams?
ZkRace (ZERC) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ZERC kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:41:27(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.