YZY kainos prognozė
$0.3642
-1.35%
USD
Faktinis
Prognozė
YZY Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

YZY (YZY) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, YZY galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.3642 prekybos kainą 2025 m.

YZY (YZY) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, YZY galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.38241 prekybos kainą 2026 m.

YZY (YZY) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. YZY ateities kaina yra $ 0.401530 su 10.25% augimo norma.

YZY (YZY) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. YZY ateities kaina yra $ 0.421607 su 15.76% augimo norma.

YZY (YZY) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, YZY 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.442687, o augimo norma – 21.55%.

YZY (YZY) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, YZY 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.464821, o augimo norma – 27.63%.

YZY (YZY) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. YZY kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.757145 prekybos kainą.

YZY (YZY) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. YZY kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.2333 prekybos kainą.

Trumpalaikės YZY kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

YZY (YZY) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma YZY kaina yra $0.3642. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

YZY (YZY) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė YZY, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.364249. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

YZY (YZY) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė YZY, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.364549. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

YZY (YZY) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma YZY kaina yra $0.365696. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė YZY kainų statistika

$ 109.32M
300.00M
$ 57.01K
Naujausia YZY kaina yra $ 0.3642. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -1.35%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 57.01K.
Be to, YZY turi 300.00M apyvartą ir $ 109.32M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti YZY (YZY)

Bandote įsigyti YZY? Dabar galite YZY įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti YZY ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti YZY dabar

YZY istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje YZY, dabartinė YZY kaina yra 0.3644USD. Apyvartinė YZY (YZY) pasiūla yra 0.00 YZY, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $109.32M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.01%
    $ -0.005599
    $ 0.3736
    $ 0.3636
  • 7 dienos
    -0.03%
    $ -0.013500
    $ 0.4129
    $ 0.3636
  • 30 dienų
    -0.07%
    $ -0.029299
    $ 0.4283
    $ 0.3636
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas YZY kaina pasikeitė $-0.005599, atspindinti -0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas YZY buvo prekiaujama aukščiausia $0.4129 ir žemiausia $0.3636. Kainos pokytis buvo -0.03%. Ši naujausia tendencija parodo YZY potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį YZY įvyko -0.07%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.029299 vertę. Tai rodo, kad YZY artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą YZY kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą YZY kainų istoriją

Kaip veikia YZY (YZY) kainų prognozės modulis?

YZY Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas YZY kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius YZY ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą YZY būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti YZY kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja YZY ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina YZY pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą YZY potencialą.

Kodėl YZY kainų prognozė yra svarbi?

YZY kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į YZY dabar?
Pagal jūsų prognozes, YZY pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio YZY kainų prognozė?
Remiantis YZY (YZY) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama YZY kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 YZY 2026 m.?
1 vieneto YZY (YZY) kaina šiandien yra $0.3642. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, YZY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama YZY kaina 2027 m.?
YZY (YZY) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 YZY kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė YZY kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, YZY (YZY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė YZY kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, YZY (YZY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 YZY 2030 m.?
1 vieneto YZY (YZY) kaina šiandien yra $0.3642. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, YZY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia YZY kainų prognozė 2040 metams?
YZY (YZY) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 YZY kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.