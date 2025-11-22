YURU COIN (YURU) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite YURU COIN kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek YURU augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte YURU COIN kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

YURU COIN kainos prognozė
$0.521
$0.521$0.521
+2.25%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:13:59(UTC+8)

YURU COIN Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

YURU COIN (YURU) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, YURU COIN galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.521 prekybos kainą 2025 m.

YURU COIN (YURU) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, YURU COIN galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.54705 prekybos kainą 2026 m.

YURU COIN (YURU) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. YURU ateities kaina yra $ 0.574402 su 10.25% augimo norma.

YURU COIN (YURU) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. YURU ateities kaina yra $ 0.603122 su 15.76% augimo norma.

YURU COIN (YURU) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, YURU 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.633278, o augimo norma – 21.55%.

YURU COIN (YURU) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, YURU 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.664942, o augimo norma – 27.63%.

YURU COIN (YURU) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. YURU COIN kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1.0831 prekybos kainą.

YURU COIN (YURU) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. YURU COIN kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.7642 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.521
    0.00%
  • 2026
    $ 0.54705
    5.00%
  • 2027
    $ 0.574402
    10.25%
  • 2028
    $ 0.603122
    15.76%
  • 2029
    $ 0.633278
    21.55%
  • 2030
    $ 0.664942
    27.63%
  • 2031
    $ 0.698189
    34.01%
  • 2032
    $ 0.733099
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.769754
    47.75%
  • 2034
    $ 0.808242
    55.13%
  • 2035
    $ 0.848654
    62.89%
  • 2036
    $ 0.891086
    71.03%
  • 2037
    $ 0.935641
    79.59%
  • 2038
    $ 0.982423
    88.56%
  • 2039
    $ 1.0315
    97.99%
  • 2040
    $ 1.0831
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės YURU COIN kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.521
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.521071
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.521499
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.523141
    0.41%
YURU COIN (YURU) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma YURU kaina yra $0.521. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

YURU COIN (YURU) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė YURU, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.521071. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

YURU COIN (YURU) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė YURU, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.521499. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

YURU COIN (YURU) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma YURU kaina yra $0.523141. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė YURU COIN kainų statistika

$ 0.521
$ 0.521$ 0.521

+2.25%

--
----

--
----

$ 8.84K
$ 8.84K$ 8.84K

--

Naujausia YURU kaina yra $ 0.521. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.25%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 8.84K.
Be to, YURU turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti YURU COIN (YURU)

Bandote įsigyti YURU? Dabar galite YURU įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti YURU COIN ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti YURU dabar

YURU COIN istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje YURU COIN, dabartinė YURU COIN kaina yra 0.521USD. Apyvartinė YURU COIN (YURU) pasiūla yra 0.00 YURU, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.02%
    $ 0.009700
    $ 0.547
    $ 0.4568
  • 7 dienos
    -0.00%
    $ -0.000299
    $ 0.5841
    $ 0.4363
  • 30 dienų
    -0.35%
    $ -0.282599
    $ 0.8607
    $ 0.4363
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas YURU COIN kaina pasikeitė $0.009700, atspindinti 0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas YURU COIN buvo prekiaujama aukščiausia $0.5841 ir žemiausia $0.4363. Kainos pokytis buvo -0.00%. Ši naujausia tendencija parodo YURU potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį YURU COIN įvyko -0.35%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.282599 vertę. Tai rodo, kad YURU artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą YURU COIN kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą YURU kainų istoriją

Kaip veikia YURU COIN (YURU) kainų prognozės modulis?

YURU COIN Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas YURU kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius YURU COIN ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą YURU būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti YURU COIN kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja YURU ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina YURU pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą YURU COIN potencialą.

Kodėl YURU kainų prognozė yra svarbi?

YURU kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į YURU dabar?
Pagal jūsų prognozes, YURU pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio YURU kainų prognozė?
Remiantis YURU COIN (YURU) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama YURU kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 YURU 2026 m.?
1 vieneto YURU COIN (YURU) kaina šiandien yra $0.521. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, YURU padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama YURU kaina 2027 m.?
YURU COIN (YURU) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 YURU kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė YURU kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, YURU COIN (YURU) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė YURU kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, YURU COIN (YURU) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 YURU 2030 m.?
1 vieneto YURU COIN (YURU) kaina šiandien yra $0.521. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, YURU padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia YURU kainų prognozė 2040 metams?
YURU COIN (YURU) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 YURU kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:13:59(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.