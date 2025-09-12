YAY Network (YAY) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite YAY Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek YAY augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte YAY Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

YAY Network kainos prognozė
$0.0004649
$0.0004649$0.0004649
+0.17%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:23:06(UTC+8)

YAY Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

YAY Network (YAY) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, YAY Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000464 prekybos kainą 2025 m.

YAY Network (YAY) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, YAY Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000488 prekybos kainą 2026 m.

YAY Network (YAY) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. YAY ateities kaina yra $ 0.000512 su 10.25% augimo norma.

YAY Network (YAY) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. YAY ateities kaina yra $ 0.000538 su 15.76% augimo norma.

YAY Network (YAY) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, YAY 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000565, o augimo norma – 21.55%.

YAY Network (YAY) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, YAY 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000593, o augimo norma – 27.63%.

YAY Network (YAY) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. YAY Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000966 prekybos kainą.

YAY Network (YAY) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. YAY Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.001574 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000464
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000488
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000512
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000538
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000565
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000593
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000623
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000654
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000686
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000721
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000757
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000795
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000834
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000876
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000920
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000966
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės YAY Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000464
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000464
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000465
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000466
    0.41%
YAY Network (YAY) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma YAY kaina yra $0.000464. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

YAY Network (YAY) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė YAY, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000464. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

YAY Network (YAY) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė YAY, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000465. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

YAY Network (YAY) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma YAY kaina yra $0.000466. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė YAY Network kainų statistika

$ 0.0004649
$ 0.0004649$ 0.0004649

+0.17%

$ 319.73K
$ 319.73K$ 319.73K

687.75M
687.75M 687.75M

$ 12.60K
$ 12.60K$ 12.60K

--

Naujausia YAY kaina yra $ 0.0004649. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.17%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 12.60K.
Be to, YAY turi 687.75M apyvartą ir $ 319.73K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti YAY Network (YAY)

Bandote įsigyti YAY? Dabar galite YAY įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti YAY Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti YAY dabar

YAY Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje YAY Network, dabartinė YAY Network kaina yra 0.000464USD. Apyvartinė YAY Network (YAY) pasiūla yra 0.00 YAY, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $319.73K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.000001
    $ 0.000465
    $ 0.000462
  • 7 dienos
    -0.01%
    $ -0.000008
    $ 0.000473
    $ 0.000451
  • 30 dienų
    -0.03%
    $ -0.000017
    $ 0.000531
    $ 0.000451
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas YAY Network kaina pasikeitė $0.000001, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas YAY Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.000473 ir žemiausia $0.000451. Kainos pokytis buvo -0.01%. Ši naujausia tendencija parodo YAY potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį YAY Network įvyko -0.03%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000017 vertę. Tai rodo, kad YAY artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą YAY Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą YAY kainų istoriją

Kaip veikia YAY Network (YAY) kainų prognozės modulis?

YAY Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas YAY kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius YAY Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą YAY būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti YAY Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja YAY ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina YAY pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą YAY Network potencialą.

Kodėl YAY kainų prognozė yra svarbi?

YAY kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į YAY dabar?
Pagal jūsų prognozes, YAY pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio YAY kainų prognozė?
Remiantis YAY Network (YAY) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama YAY kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 YAY 2026 m.?
1 vieneto YAY Network (YAY) kaina šiandien yra $0.000464. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, YAY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama YAY kaina 2027 m.?
YAY Network (YAY) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 YAY kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė YAY kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, YAY Network (YAY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė YAY kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, YAY Network (YAY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 YAY 2030 m.?
1 vieneto YAY Network (YAY) kaina šiandien yra $0.000464. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, YAY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia YAY kainų prognozė 2040 metams?
YAY Network (YAY) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 YAY kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:23:06(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.