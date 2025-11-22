YALA (YALA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite YALA kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek YALA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte YALA kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

YALA kainos prognozė
$0.0262
$0.0262$0.0262
-11.15%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:13:46(UTC+8)

YALA Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

YALA (YALA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, YALA galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.0262 prekybos kainą 2025 m.

YALA (YALA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, YALA galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.027510 prekybos kainą 2026 m.

YALA (YALA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. YALA ateities kaina yra $ 0.028885 su 10.25% augimo norma.

YALA (YALA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. YALA ateities kaina yra $ 0.030329 su 15.76% augimo norma.

YALA (YALA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, YALA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.031846, o augimo norma – 21.55%.

YALA (YALA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, YALA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.033438, o augimo norma – 27.63%.

YALA (YALA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. YALA kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.054467 prekybos kainą.

YALA (YALA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. YALA kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.088722 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.0262
    0.00%
  • 2026
    $ 0.027510
    5.00%
  • 2027
    $ 0.028885
    10.25%
  • 2028
    $ 0.030329
    15.76%
  • 2029
    $ 0.031846
    21.55%
  • 2030
    $ 0.033438
    27.63%
  • 2031
    $ 0.035110
    34.01%
  • 2032
    $ 0.036866
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.038709
    47.75%
  • 2034
    $ 0.040644
    55.13%
  • 2035
    $ 0.042677
    62.89%
  • 2036
    $ 0.044810
    71.03%
  • 2037
    $ 0.047051
    79.59%
  • 2038
    $ 0.049404
    88.56%
  • 2039
    $ 0.051874
    97.99%
  • 2040
    $ 0.054467
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės YALA kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.0262
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.026203
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.026225
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.026307
    0.41%
YALA (YALA) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma YALA kaina yra $0.0262. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

YALA (YALA) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė YALA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.026203. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

YALA (YALA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė YALA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.026225. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

YALA (YALA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma YALA kaina yra $0.026307. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė YALA kainų statistika

$ 0.0262
$ 0.0262$ 0.0262

-11.15%

$ 6.62M
$ 6.62M$ 6.62M

253.14M
253.14M 253.14M

$ 66.79K
$ 66.79K$ 66.79K

--

Naujausia YALA kaina yra $ 0.0262. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -11.15%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 66.79K.
Be to, YALA turi 253.14M apyvartą ir $ 6.62M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti YALA (YALA)

Bandote įsigyti YALA? Dabar galite YALA įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti YALA ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti YALA dabar

YALA istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje YALA, dabartinė YALA kaina yra 0.02616USD. Apyvartinė YALA (YALA) pasiūla yra 0.00 YALA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $6.62M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.11%
    $ -0.003289
    $ 0.03022
    $ 0.02552
  • 7 dienos
    -0.26%
    $ -0.009320
    $ 0.04134
    $ 0.02552
  • 30 dienų
    -0.72%
    $ -0.07032
    $ 0.13272
    $ 0.02552
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas YALA kaina pasikeitė $-0.003289, atspindinti -0.11% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas YALA buvo prekiaujama aukščiausia $0.04134 ir žemiausia $0.02552. Kainos pokytis buvo -0.26%. Ši naujausia tendencija parodo YALA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį YALA įvyko -0.72%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.07032 vertę. Tai rodo, kad YALA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą YALA kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą YALA kainų istoriją

Kaip veikia YALA (YALA) kainų prognozės modulis?

YALA Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas YALA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius YALA ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą YALA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti YALA kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja YALA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina YALA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą YALA potencialą.

Kodėl YALA kainų prognozė yra svarbi?

YALA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į YALA dabar?
Pagal jūsų prognozes, YALA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio YALA kainų prognozė?
Remiantis YALA (YALA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama YALA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 YALA 2026 m.?
1 vieneto YALA (YALA) kaina šiandien yra $0.0262. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, YALA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama YALA kaina 2027 m.?
YALA (YALA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 YALA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė YALA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, YALA (YALA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė YALA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, YALA (YALA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 YALA 2030 m.?
1 vieneto YALA (YALA) kaina šiandien yra $0.0262. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, YALA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia YALA kainų prognozė 2040 metams?
YALA (YALA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 YALA kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:13:46(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.