Yaka Finance (YAKA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Yaka Finance kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek YAKA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Yaka Finance kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Yaka Finance kainos prognozė
$0.002127
$0.002127$0.002127
+0.14%
USD
Faktinis
Prognozė
Yaka Finance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Yaka Finance (YAKA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Yaka Finance galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002127 prekybos kainą 2025 m.

Yaka Finance (YAKA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Yaka Finance galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002233 prekybos kainą 2026 m.

Yaka Finance (YAKA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. YAKA ateities kaina yra $ 0.002345 su 10.25% augimo norma.

Yaka Finance (YAKA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. YAKA ateities kaina yra $ 0.002462 su 15.76% augimo norma.

Yaka Finance (YAKA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, YAKA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002585, o augimo norma – 21.55%.

Yaka Finance (YAKA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, YAKA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002714, o augimo norma – 27.63%.

Yaka Finance (YAKA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Yaka Finance kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.004421 prekybos kainą.

Yaka Finance (YAKA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Yaka Finance kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.007202 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002127
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002233
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002345
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002462
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002585
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002714
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002850
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002992
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.003142
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003299
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003464
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003637
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003819
    79.59%
  • 2038
    $ 0.004010
    88.56%
  • 2039
    $ 0.004211
    97.99%
  • 2040
    $ 0.004421
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Yaka Finance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.002127
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.002127
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002129
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.002135
    0.41%
Yaka Finance (YAKA) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma YAKA kaina yra $0.002127. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Yaka Finance (YAKA) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė YAKA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002127. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Yaka Finance (YAKA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė YAKA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002129. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Yaka Finance (YAKA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma YAKA kaina yra $0.002135. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Yaka Finance kainų statistika

$ 0.002127
$ 0.002127$ 0.002127

+0.14%

--
----

--
----

$ 472.65K
$ 472.65K$ 472.65K

--

Naujausia YAKA kaina yra $ 0.002127. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.14%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 472.65K.
Be to, YAKA turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Yaka Finance (YAKA)

Bandote įsigyti YAKA? Dabar galite YAKA įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Yaka Finance ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti YAKA dabar

Yaka Finance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Yaka Finance, dabartinė Yaka Finance kaina yra 0.002127USD. Apyvartinė Yaka Finance (YAKA) pasiūla yra 0.00 YAKA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.03%
    $ 0.000051
    $ 0.002292
    $ 0.00205
  • 7 dienos
    0.19%
    $ 0.000333
    $ 0.002292
    $ 0.001683
  • 30 dienų
    -0.00%
    $ -0.000017
    $ 0.00253
    $ 0.0016
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Yaka Finance kaina pasikeitė $0.000051, atspindinti 0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Yaka Finance buvo prekiaujama aukščiausia $0.002292 ir žemiausia $0.001683. Kainos pokytis buvo 0.19%. Ši naujausia tendencija parodo YAKA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Yaka Finance įvyko -0.00%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000017 vertę. Tai rodo, kad YAKA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Yaka Finance kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą YAKA kainų istoriją

Kaip veikia Yaka Finance (YAKA) kainų prognozės modulis?

Yaka Finance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas YAKA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Yaka Finance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą YAKA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Yaka Finance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja YAKA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina YAKA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Yaka Finance potencialą.

Kodėl YAKA kainų prognozė yra svarbi?

YAKA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į YAKA dabar?
Pagal jūsų prognozes, YAKA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio YAKA kainų prognozė?
Remiantis Yaka Finance (YAKA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama YAKA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 YAKA 2026 m.?
1 vieneto Yaka Finance (YAKA) kaina šiandien yra $0.002127. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, YAKA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama YAKA kaina 2027 m.?
Yaka Finance (YAKA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 YAKA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė YAKA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Yaka Finance (YAKA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė YAKA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Yaka Finance (YAKA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 YAKA 2030 m.?
1 vieneto Yaka Finance (YAKA) kaina šiandien yra $0.002127. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, YAKA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia YAKA kainų prognozė 2040 metams?
Yaka Finance (YAKA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 YAKA kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.