Wall Street Memes (WSM) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Wall Street Memes kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WSM augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Wall Street Memes kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Wall Street Memes kainos prognozė
$0.0005239
$0.0005239$0.0005239
+11.20%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:28:45(UTC+8)

Wall Street Memes Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Wall Street Memes (WSM) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Wall Street Memes galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000523 prekybos kainą 2025 m.

Wall Street Memes (WSM) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Wall Street Memes galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000550 prekybos kainą 2026 m.

Wall Street Memes (WSM) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WSM ateities kaina yra $ 0.000577 su 10.25% augimo norma.

Wall Street Memes (WSM) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WSM ateities kaina yra $ 0.000606 su 15.76% augimo norma.

Wall Street Memes (WSM) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WSM 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000636, o augimo norma – 21.55%.

Wall Street Memes (WSM) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WSM 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000668, o augimo norma – 27.63%.

Wall Street Memes (WSM) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Wall Street Memes kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.001089 prekybos kainą.

Wall Street Memes (WSM) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Wall Street Memes kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.001774 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000523
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000550
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000577
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000606
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000636
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000668
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000702
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000737
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000774
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000812
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000853
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000896
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000940
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000987
    88.56%
  • 2039
    $ 0.001037
    97.99%
  • 2040
    $ 0.001089
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Wall Street Memes kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000523
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000523
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000524
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000526
    0.41%
Wall Street Memes (WSM) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma WSM kaina yra $0.000523. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Wall Street Memes (WSM) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė WSM, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000523. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Wall Street Memes (WSM) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WSM, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000524. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Wall Street Memes (WSM) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WSM kaina yra $0.000526. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Wall Street Memes kainų statistika

$ 0.0005239
$ 0.0005239$ 0.0005239

+11.20%

$ 986.36K
$ 986.36K$ 986.36K

1.88B
1.88B 1.88B

$ 9.98K
$ 9.98K$ 9.98K

--

Naujausia WSM kaina yra $ 0.0005239. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +11.20%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 9.98K.
Be to, WSM turi 1.88B apyvartą ir $ 986.36K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Wall Street Memes (WSM)

Bandote įsigyti WSM? Dabar galite WSM įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Wall Street Memes ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti WSM dabar

Wall Street Memes istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Wall Street Memes, dabartinė Wall Street Memes kaina yra 0.000523USD. Apyvartinė Wall Street Memes (WSM) pasiūla yra 0.00 WSM, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $986.36K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.12%
    $ 0.000057
    $ 0.000528
    $ 0.000466
  • 7 dienos
    0.09%
    $ 0.000043
    $ 0.000528
    $ 0.000338
  • 30 dienų
    -0.09%
    $ -0.000052
    $ 0.000643
    $ 0.000338
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Wall Street Memes kaina pasikeitė $0.000057, atspindinti 0.12% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Wall Street Memes buvo prekiaujama aukščiausia $0.000528 ir žemiausia $0.000338. Kainos pokytis buvo 0.09%. Ši naujausia tendencija parodo WSM potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Wall Street Memes įvyko -0.09%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000052 vertę. Tai rodo, kad WSM artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Wall Street Memes kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą WSM kainų istoriją

Kaip veikia Wall Street Memes (WSM) kainų prognozės modulis?

Wall Street Memes Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WSM kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Wall Street Memes ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WSM būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Wall Street Memes kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WSM ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WSM pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Wall Street Memes potencialą.

Kodėl WSM kainų prognozė yra svarbi?

WSM kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WSM dabar?
Pagal jūsų prognozes, WSM pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WSM kainų prognozė?
Remiantis Wall Street Memes (WSM) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WSM kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WSM 2026 m.?
1 vieneto Wall Street Memes (WSM) kaina šiandien yra $0.000523. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WSM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WSM kaina 2027 m.?
Wall Street Memes (WSM) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WSM kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WSM kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wall Street Memes (WSM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WSM kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wall Street Memes (WSM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WSM 2030 m.?
1 vieneto Wall Street Memes (WSM) kaina šiandien yra $0.000523. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WSM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WSM kainų prognozė 2040 metams?
Wall Street Memes (WSM) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WSM kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:28:45(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.