NFT Worlds (WRLD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite NFT Worlds kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WRLD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte NFT Worlds kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

NFT Worlds kainos prognozė
$0.005362
$0.005362$0.005362
+7.75%
USD
Faktinis
Prognozė
NFT Worlds Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

NFT Worlds (WRLD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, NFT Worlds galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.005362 prekybos kainą 2025 m.

NFT Worlds (WRLD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, NFT Worlds galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.005630 prekybos kainą 2026 m.

NFT Worlds (WRLD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WRLD ateities kaina yra $ 0.005911 su 10.25% augimo norma.

NFT Worlds (WRLD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WRLD ateities kaina yra $ 0.006207 su 15.76% augimo norma.

NFT Worlds (WRLD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WRLD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.006517, o augimo norma – 21.55%.

NFT Worlds (WRLD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WRLD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.006843, o augimo norma – 27.63%.

NFT Worlds (WRLD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. NFT Worlds kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.011147 prekybos kainą.

NFT Worlds (WRLD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. NFT Worlds kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.018157 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.005362
    0.00%
  • 2026
    $ 0.005630
    5.00%
  • 2027
    $ 0.005911
    10.25%
  • 2028
    $ 0.006207
    15.76%
  • 2029
    $ 0.006517
    21.55%
  • 2030
    $ 0.006843
    27.63%
  • 2031
    $ 0.007185
    34.01%
  • 2032
    $ 0.007544
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.007922
    47.75%
  • 2034
    $ 0.008318
    55.13%
  • 2035
    $ 0.008734
    62.89%
  • 2036
    $ 0.009170
    71.03%
  • 2037
    $ 0.009629
    79.59%
  • 2038
    $ 0.010110
    88.56%
  • 2039
    $ 0.010616
    97.99%
  • 2040
    $ 0.011147
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės NFT Worlds kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.005362
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.005362
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.005367
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.005384
    0.41%
NFT Worlds (WRLD) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma WRLD kaina yra $0.005362. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

NFT Worlds (WRLD) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė WRLD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.005362. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

NFT Worlds (WRLD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WRLD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.005367. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

NFT Worlds (WRLD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WRLD kaina yra $0.005384. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė NFT Worlds kainų statistika

$ 0.005362
$ 0.005362$ 0.005362

+7.75%

$ 3.81M
$ 3.81M$ 3.81M

712.09M
712.09M 712.09M

$ 56.41K
$ 56.41K$ 56.41K

--

Naujausia WRLD kaina yra $ 0.005362. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +7.75%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 56.41K.
Be to, WRLD turi 712.09M apyvartą ir $ 3.81M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti NFT Worlds (WRLD)

Bandote įsigyti WRLD? Dabar galite WRLD įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti NFT Worlds ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti WRLD dabar

NFT Worlds istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje NFT Worlds, dabartinė NFT Worlds kaina yra 0.005349USD. Apyvartinė NFT Worlds (WRLD) pasiūla yra 0.00 WRLD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $3.81M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.07%
    $ 0.000329
    $ 0.005372
    $ 0.004932
  • 7 dienos
    -0.41%
    $ -0.003862
    $ 0.009773
    $ 0.004725
  • 30 dienų
    -0.58%
    $ -0.007456
    $ 0.013448
    $ 0.004725
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas NFT Worlds kaina pasikeitė $0.000329, atspindinti 0.07% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas NFT Worlds buvo prekiaujama aukščiausia $0.009773 ir žemiausia $0.004725. Kainos pokytis buvo -0.41%. Ši naujausia tendencija parodo WRLD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį NFT Worlds įvyko -0.58%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.007456 vertę. Tai rodo, kad WRLD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą NFT Worlds kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą WRLD kainų istoriją

Kaip veikia NFT Worlds (WRLD) kainų prognozės modulis?

NFT Worlds Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WRLD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius NFT Worlds ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WRLD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti NFT Worlds kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WRLD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WRLD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą NFT Worlds potencialą.

Kodėl WRLD kainų prognozė yra svarbi?

WRLD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WRLD dabar?
Pagal jūsų prognozes, WRLD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WRLD kainų prognozė?
Remiantis NFT Worlds (WRLD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WRLD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WRLD 2026 m.?
1 vieneto NFT Worlds (WRLD) kaina šiandien yra $0.005362. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WRLD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WRLD kaina 2027 m.?
NFT Worlds (WRLD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WRLD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WRLD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, NFT Worlds (WRLD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WRLD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, NFT Worlds (WRLD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WRLD 2030 m.?
1 vieneto NFT Worlds (WRLD) kaina šiandien yra $0.005362. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WRLD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WRLD kainų prognozė 2040 metams?
NFT Worlds (WRLD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WRLD kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.