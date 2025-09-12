NFT Workx (WRKX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite NFT Workx kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WRKX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte NFT Workx kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

NFT Workx kainos prognozė
$0.0044
$0.0044$0.0044
-0.81%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:38:05(UTC+8)

NFT Workx Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

NFT Workx (WRKX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, NFT Workx galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.0044 prekybos kainą 2025 m.

NFT Workx (WRKX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, NFT Workx galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.004620 prekybos kainą 2026 m.

NFT Workx (WRKX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WRKX ateities kaina yra $ 0.004851 su 10.25% augimo norma.

NFT Workx (WRKX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WRKX ateities kaina yra $ 0.005093 su 15.76% augimo norma.

NFT Workx (WRKX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WRKX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.005348, o augimo norma – 21.55%.

NFT Workx (WRKX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WRKX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.005615, o augimo norma – 27.63%.

NFT Workx (WRKX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. NFT Workx kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.009147 prekybos kainą.

NFT Workx (WRKX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. NFT Workx kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.014899 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.0044
    0.00%
  • 2026
    $ 0.004620
    5.00%
  • 2027
    $ 0.004851
    10.25%
  • 2028
    $ 0.005093
    15.76%
  • 2029
    $ 0.005348
    21.55%
  • 2030
    $ 0.005615
    27.63%
  • 2031
    $ 0.005896
    34.01%
  • 2032
    $ 0.006191
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.006500
    47.75%
  • 2034
    $ 0.006825
    55.13%
  • 2035
    $ 0.007167
    62.89%
  • 2036
    $ 0.007525
    71.03%
  • 2037
    $ 0.007901
    79.59%
  • 2038
    $ 0.008296
    88.56%
  • 2039
    $ 0.008711
    97.99%
  • 2040
    $ 0.009147
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės NFT Workx kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.0044
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.004400
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.004404
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.004418
    0.41%
NFT Workx (WRKX) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma WRKX kaina yra $0.0044. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

NFT Workx (WRKX) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė WRKX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.004400. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

NFT Workx (WRKX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WRKX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.004404. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

NFT Workx (WRKX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WRKX kaina yra $0.004418. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė NFT Workx kainų statistika

$ 0.0044
$ 0.0044$ 0.0044

-0.80%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 26.48K
$ 26.48K$ 26.48K

--

Naujausia WRKX kaina yra $ 0.0044. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.81%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 26.48K.
Be to, WRKX turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti NFT Workx (WRKX)

Bandote įsigyti WRKX? Dabar galite WRKX įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti NFT Workx ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti WRKX dabar

NFT Workx istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje NFT Workx, dabartinė NFT Workx kaina yra 0.0044USD. Apyvartinė NFT Workx (WRKX) pasiūla yra 0.00 WRKX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.01%
    $ -0.000079
    $ 0.004487
    $ 0.0044
  • 7 dienos
    -0.01%
    $ -0.000088
    $ 0.004495
    $ 0.0044
  • 30 dienų
    -0.11%
    $ -0.000562
    $ 0.004999
    $ 0.0044
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas NFT Workx kaina pasikeitė $-0.000079, atspindinti -0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas NFT Workx buvo prekiaujama aukščiausia $0.004495 ir žemiausia $0.0044. Kainos pokytis buvo -0.01%. Ši naujausia tendencija parodo WRKX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį NFT Workx įvyko -0.11%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000562 vertę. Tai rodo, kad WRKX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą NFT Workx kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą WRKX kainų istoriją

Kaip veikia NFT Workx (WRKX) kainų prognozės modulis?

NFT Workx Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WRKX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius NFT Workx ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WRKX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti NFT Workx kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WRKX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WRKX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą NFT Workx potencialą.

Kodėl WRKX kainų prognozė yra svarbi?

WRKX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WRKX dabar?
Pagal jūsų prognozes, WRKX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WRKX kainų prognozė?
Remiantis NFT Workx (WRKX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WRKX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WRKX 2026 m.?
1 vieneto NFT Workx (WRKX) kaina šiandien yra $0.0044. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WRKX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WRKX kaina 2027 m.?
NFT Workx (WRKX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WRKX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WRKX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, NFT Workx (WRKX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WRKX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, NFT Workx (WRKX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WRKX 2030 m.?
1 vieneto NFT Workx (WRKX) kaina šiandien yra $0.0044. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WRKX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WRKX kainų prognozė 2040 metams?
NFT Workx (WRKX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WRKX kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:38:05(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.