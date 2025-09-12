Wombat Exchange (WOM) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Wombat Exchange kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WOM augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Wombat Exchange kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Wombat Exchange kainos prognozė
$0.002438
$0.002438$0.002438
+10.26%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:46:07(UTC+8)

Wombat Exchange Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Wombat Exchange (WOM) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Wombat Exchange galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002438 prekybos kainą 2025 m.

Wombat Exchange (WOM) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Wombat Exchange galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002559 prekybos kainą 2026 m.

Wombat Exchange (WOM) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WOM ateities kaina yra $ 0.002687 su 10.25% augimo norma.

Wombat Exchange (WOM) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WOM ateities kaina yra $ 0.002822 su 15.76% augimo norma.

Wombat Exchange (WOM) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WOM 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002963, o augimo norma – 21.55%.

Wombat Exchange (WOM) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WOM 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.003111, o augimo norma – 27.63%.

Wombat Exchange (WOM) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Wombat Exchange kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.005068 prekybos kainą.

Wombat Exchange (WOM) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Wombat Exchange kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.008255 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002438
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002559
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002687
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002822
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002963
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003111
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003267
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003430
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.003602
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003782
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003971
    62.89%
  • 2036
    $ 0.004169
    71.03%
  • 2037
    $ 0.004378
    79.59%
  • 2038
    $ 0.004597
    88.56%
  • 2039
    $ 0.004827
    97.99%
  • 2040
    $ 0.005068
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Wombat Exchange kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.002438
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.002438
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002440
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.002448
    0.41%
Wombat Exchange (WOM) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma WOM kaina yra $0.002438. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Wombat Exchange (WOM) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė WOM, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002438. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Wombat Exchange (WOM) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WOM, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002440. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Wombat Exchange (WOM) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WOM kaina yra $0.002448. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Wombat Exchange kainų statistika

$ 0.002438
$ 0.002438$ 0.002438

+10.26%

$ 143.22K
$ 143.22K$ 143.22K

58.53M
58.53M 58.53M

$ 57.64K
$ 57.64K$ 57.64K

--

Naujausia WOM kaina yra $ 0.002438. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +10.26%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 57.64K.
Be to, WOM turi 58.53M apyvartą ir $ 143.22K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Wombat Exchange (WOM)

Bandote įsigyti WOM? Dabar galite WOM įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Wombat Exchange ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti WOM dabar

Wombat Exchange istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Wombat Exchange, dabartinė Wombat Exchange kaina yra 0.002447USD. Apyvartinė Wombat Exchange (WOM) pasiūla yra 0.00 WOM, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $143.22K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.08%
    $ 0.000188
    $ 0.002478
    $ 0.002209
  • 7 dienos
    -0.09%
    $ -0.000252
    $ 0.002747
    $ 0.001966
  • 30 dienų
    -0.24%
    $ -0.000798
    $ 0.0035
    $ 0.00183
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Wombat Exchange kaina pasikeitė $0.000188, atspindinti 0.08% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Wombat Exchange buvo prekiaujama aukščiausia $0.002747 ir žemiausia $0.001966. Kainos pokytis buvo -0.09%. Ši naujausia tendencija parodo WOM potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Wombat Exchange įvyko -0.24%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000798 vertę. Tai rodo, kad WOM artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Wombat Exchange kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą WOM kainų istoriją

Kaip veikia Wombat Exchange (WOM) kainų prognozės modulis?

Wombat Exchange Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WOM kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Wombat Exchange ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WOM būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Wombat Exchange kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WOM ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WOM pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Wombat Exchange potencialą.

Kodėl WOM kainų prognozė yra svarbi?

WOM kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WOM dabar?
Pagal jūsų prognozes, WOM pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WOM kainų prognozė?
Remiantis Wombat Exchange (WOM) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WOM kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WOM 2026 m.?
1 vieneto Wombat Exchange (WOM) kaina šiandien yra $0.002438. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WOM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WOM kaina 2027 m.?
Wombat Exchange (WOM) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WOM kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WOM kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wombat Exchange (WOM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WOM kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wombat Exchange (WOM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WOM 2030 m.?
1 vieneto Wombat Exchange (WOM) kaina šiandien yra $0.002438. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WOM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WOM kainų prognozė 2040 metams?
Wombat Exchange (WOM) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WOM kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:46:07(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.