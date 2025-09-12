Wilder World (WILD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Wilder World kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WILD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Wilder World kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Wilder World kainos prognozė
$0.2792
$0.2792$0.2792
-6.11%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:32:31(UTC+8)

Wilder World Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Wilder World (WILD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Wilder World galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.2792 prekybos kainą 2025 m.

Wilder World (WILD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Wilder World galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.293160 prekybos kainą 2026 m.

Wilder World (WILD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WILD ateities kaina yra $ 0.307818 su 10.25% augimo norma.

Wilder World (WILD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WILD ateities kaina yra $ 0.323208 su 15.76% augimo norma.

Wilder World (WILD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WILD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.339369, o augimo norma – 21.55%.

Wilder World (WILD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WILD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.356337, o augimo norma – 27.63%.

Wilder World (WILD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Wilder World kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.580436 prekybos kainą.

Wilder World (WILD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Wilder World kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.945470 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.2792
    0.00%
  • 2026
    $ 0.293160
    5.00%
  • 2027
    $ 0.307818
    10.25%
  • 2028
    $ 0.323208
    15.76%
  • 2029
    $ 0.339369
    21.55%
  • 2030
    $ 0.356337
    27.63%
  • 2031
    $ 0.374154
    34.01%
  • 2032
    $ 0.392862
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.412505
    47.75%
  • 2034
    $ 0.433130
    55.13%
  • 2035
    $ 0.454787
    62.89%
  • 2036
    $ 0.477526
    71.03%
  • 2037
    $ 0.501403
    79.59%
  • 2038
    $ 0.526473
    88.56%
  • 2039
    $ 0.552796
    97.99%
  • 2040
    $ 0.580436
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Wilder World kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.2792
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.279238
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.279467
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.280347
    0.41%
Wilder World (WILD) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma WILD kaina yra $0.2792. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Wilder World (WILD) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė WILD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.279238. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Wilder World (WILD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WILD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.279467. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Wilder World (WILD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WILD kaina yra $0.280347. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Wilder World kainų statistika

$ 0.2792
$ 0.2792$ 0.2792

-6.11%

$ 118.37M
$ 118.37M$ 118.37M

424.13M
424.13M 424.13M

$ 136.82K
$ 136.82K$ 136.82K

--

Naujausia WILD kaina yra $ 0.2792. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -6.11%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 136.82K.
Be to, WILD turi 424.13M apyvartą ir $ 118.37M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Wilder World (WILD)

Bandote įsigyti WILD? Dabar galite WILD įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Wilder World ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti WILD dabar

Wilder World istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Wilder World, dabartinė Wilder World kaina yra 0.2791USD. Apyvartinė Wilder World (WILD) pasiūla yra 0.00 WILD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $118.37M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.06%
    $ -0.017899
    $ 0.3253
    $ 0.2756
  • 7 dienos
    -0.08%
    $ -0.024799
    $ 0.3436
    $ 0.243
  • 30 dienų
    -0.36%
    $ -0.157099
    $ 0.5452
    $ 0.2029
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Wilder World kaina pasikeitė $-0.017899, atspindinti -0.06% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Wilder World buvo prekiaujama aukščiausia $0.3436 ir žemiausia $0.243. Kainos pokytis buvo -0.08%. Ši naujausia tendencija parodo WILD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Wilder World įvyko -0.36%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.157099 vertę. Tai rodo, kad WILD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Wilder World kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą WILD kainų istoriją

Kaip veikia Wilder World (WILD) kainų prognozės modulis?

Wilder World Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WILD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Wilder World ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WILD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Wilder World kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WILD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WILD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Wilder World potencialą.

Kodėl WILD kainų prognozė yra svarbi?

WILD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WILD dabar?
Pagal jūsų prognozes, WILD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WILD kainų prognozė?
Remiantis Wilder World (WILD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WILD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WILD 2026 m.?
1 vieneto Wilder World (WILD) kaina šiandien yra $0.2792. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WILD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WILD kaina 2027 m.?
Wilder World (WILD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WILD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WILD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wilder World (WILD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WILD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wilder World (WILD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WILD 2030 m.?
1 vieneto Wilder World (WILD) kaina šiandien yra $0.2792. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WILD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WILD kainų prognozė 2040 metams?
Wilder World (WILD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WILD kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:32:31(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.