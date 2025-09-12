Windfall Token (WFT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Windfall Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WFT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Windfall Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Windfall Token kainos prognozė
$0.008081
-1.06%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:19:21(UTC+8)

Windfall Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Windfall Token (WFT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Windfall Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.008081 prekybos kainą 2025 m.

Windfall Token (WFT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Windfall Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.008485 prekybos kainą 2026 m.

Windfall Token (WFT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WFT ateities kaina yra $ 0.008909 su 10.25% augimo norma.

Windfall Token (WFT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WFT ateities kaina yra $ 0.009354 su 15.76% augimo norma.

Windfall Token (WFT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WFT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.009822, o augimo norma – 21.55%.

Windfall Token (WFT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WFT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.010313, o augimo norma – 27.63%.

Windfall Token (WFT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Windfall Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.016799 prekybos kainą.

Windfall Token (WFT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Windfall Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.027365 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.008081
    0.00%
  • 2026
    $ 0.008485
    5.00%
  • 2027
    $ 0.008909
    10.25%
  • 2028
    $ 0.009354
    15.76%
  • 2029
    $ 0.009822
    21.55%
  • 2030
    $ 0.010313
    27.63%
  • 2031
    $ 0.010829
    34.01%
  • 2032
    $ 0.011370
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.011939
    47.75%
  • 2034
    $ 0.012536
    55.13%
  • 2035
    $ 0.013163
    62.89%
  • 2036
    $ 0.013821
    71.03%
  • 2037
    $ 0.014512
    79.59%
  • 2038
    $ 0.015237
    88.56%
  • 2039
    $ 0.015999
    97.99%
  • 2040
    $ 0.016799
    107.89%
Trumpalaikės Windfall Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.008081
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.008082
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.008088
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.008114
    0.41%
Windfall Token (WFT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma WFT kaina yra $0.008081. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Windfall Token (WFT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė WFT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.008082. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Windfall Token (WFT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WFT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.008088. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Windfall Token (WFT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WFT kaina yra $0.008114. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Windfall Token kainų statistika

$ 0.008081
-1.06%

$ 0.00
0.00
$ 212.62K
--

Naujausia WFT kaina yra $ 0.008081. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -1.06%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 212.62K.
Be to, WFT turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Windfall Token (WFT)

Bandote įsigyti WFT? Dabar galite WFT įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Windfall Token ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti WFT dabar

Windfall Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Windfall Token, dabartinė Windfall Token kaina yra 0.008084USD. Apyvartinė Windfall Token (WFT) pasiūla yra 0.00 WFT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.01%
    $ -0.000097
    $ 0.008212
    $ 0.008073
  • 7 dienos
    -0.18%
    $ -0.001810
    $ 0.010045
    $ 0.007799
  • 30 dienų
    -0.42%
    $ -0.005914
    $ 0.01899
    $ 0.0075
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Windfall Token kaina pasikeitė $-0.000097, atspindinti -0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Windfall Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.010045 ir žemiausia $0.007799. Kainos pokytis buvo -0.18%. Ši naujausia tendencija parodo WFT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Windfall Token įvyko -0.42%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.005914 vertę. Tai rodo, kad WFT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Windfall Token kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą WFT kainų istoriją

Kaip veikia Windfall Token (WFT) kainų prognozės modulis?

Windfall Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WFT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Windfall Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WFT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Windfall Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WFT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WFT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Windfall Token potencialą.

Kodėl WFT kainų prognozė yra svarbi?

WFT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WFT dabar?
Pagal jūsų prognozes, WFT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WFT kainų prognozė?
Remiantis Windfall Token (WFT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WFT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WFT 2026 m.?
1 vieneto Windfall Token (WFT) kaina šiandien yra $0.008081. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WFT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WFT kaina 2027 m.?
Windfall Token (WFT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WFT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WFT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Windfall Token (WFT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WFT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Windfall Token (WFT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WFT 2030 m.?
1 vieneto Windfall Token (WFT) kaina šiandien yra $0.008081. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WFT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WFT kainų prognozė 2040 metams?
Windfall Token (WFT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WFT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.