WEED Token (WEED) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite WEED Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WEED augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte WEED Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

WEED Token kainos prognozė
$0.0030652
+2.26%
USD
Faktinis
Prognozė
WEED Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

WEED Token (WEED) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, WEED Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003065 prekybos kainą 2025 m.

WEED Token (WEED) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, WEED Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003218 prekybos kainą 2026 m.

WEED Token (WEED) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WEED ateities kaina yra $ 0.003379 su 10.25% augimo norma.

WEED Token (WEED) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WEED ateities kaina yra $ 0.003548 su 15.76% augimo norma.

WEED Token (WEED) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WEED 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.003725, o augimo norma – 21.55%.

WEED Token (WEED) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WEED 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.003912, o augimo norma – 27.63%.

WEED Token (WEED) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. WEED Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.006372 prekybos kainą.

WEED Token (WEED) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. WEED Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.010379 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.003065
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003218
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003379
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003548
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003725
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003912
    27.63%
  • 2031
    $ 0.004107
    34.01%
  • 2032
    $ 0.004313
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.004528
    47.75%
  • 2034
    $ 0.004755
    55.13%
  • 2035
    $ 0.004992
    62.89%
  • 2036
    $ 0.005242
    71.03%
  • 2037
    $ 0.005504
    79.59%
  • 2038
    $ 0.005779
    88.56%
  • 2039
    $ 0.006068
    97.99%
  • 2040
    $ 0.006372
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės WEED Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.003065
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.003065
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.003068
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.003077
    0.41%
WEED Token (WEED) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma WEED kaina yra $0.003065. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

WEED Token (WEED) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė WEED, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.003065. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

WEED Token (WEED) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WEED, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.003068. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

WEED Token (WEED) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WEED kaina yra $0.003077. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė WEED Token kainų statistika

$ 0.0030652
+2.26%

--
----

--
----

$ 53.99K
--

Naujausia WEED kaina yra $ 0.0030652. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.26%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 53.99K.
Be to, WEED turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti WEED Token (WEED)

Bandote įsigyti WEED? Dabar galite WEED įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti WEED Token ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti WEED dabar

WEED Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje WEED Token, dabartinė WEED Token kaina yra 0.003065USD. Apyvartinė WEED Token (WEED) pasiūla yra 0.00 WEED, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.000004
    $ 0.003065
    $ 0.002996
  • 7 dienos
    -0.17%
    $ -0.000670
    $ 0.004207
    $ 0.002996
  • 30 dienų
    -0.92%
    $ -0.040334
    $ 0.0995
    $ 0.002996
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas WEED Token kaina pasikeitė $0.000004, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas WEED Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.004207 ir žemiausia $0.002996. Kainos pokytis buvo -0.17%. Ši naujausia tendencija parodo WEED potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį WEED Token įvyko -0.92%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.040334 vertę. Tai rodo, kad WEED artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą WEED Token kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą WEED kainų istoriją

Kaip veikia WEED Token (WEED) kainų prognozės modulis?

WEED Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WEED kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius WEED Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WEED būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti WEED Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WEED ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WEED pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą WEED Token potencialą.

Kodėl WEED kainų prognozė yra svarbi?

WEED kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WEED dabar?
Pagal jūsų prognozes, WEED pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WEED kainų prognozė?
Remiantis WEED Token (WEED) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WEED kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WEED 2026 m.?
1 vieneto WEED Token (WEED) kaina šiandien yra $0.003065. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WEED padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WEED kaina 2027 m.?
WEED Token (WEED) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WEED kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WEED kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, WEED Token (WEED) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WEED kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, WEED Token (WEED) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WEED 2030 m.?
1 vieneto WEED Token (WEED) kaina šiandien yra $0.003065. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WEED padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WEED kainų prognozė 2040 metams?
WEED Token (WEED) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WEED kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:51:40(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.