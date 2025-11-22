Weasy AI (WEASY) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Weasy AI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WEASY augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Weasy AI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Weasy AI kainos prognozė
$0.00000251
$0.00000251$0.00000251
+1.20%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:51:26(UTC+8)

Weasy AI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Weasy AI (WEASY) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Weasy AI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000002 prekybos kainą 2025 m.

Weasy AI (WEASY) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Weasy AI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000002 prekybos kainą 2026 m.

Weasy AI (WEASY) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WEASY ateities kaina yra $ 0.000002 su 10.25% augimo norma.

Weasy AI (WEASY) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WEASY ateities kaina yra $ 0.000002 su 15.76% augimo norma.

Weasy AI (WEASY) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WEASY 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000003, o augimo norma – 21.55%.

Weasy AI (WEASY) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WEASY 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000003, o augimo norma – 27.63%.

Weasy AI (WEASY) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Weasy AI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000005 prekybos kainą.

Weasy AI (WEASY) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Weasy AI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000008 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000002
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000002
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000002
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000002
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000003
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000003
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000003
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000003
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000003
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000003
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000004
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000004
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000004
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000004
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000004
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000005
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Weasy AI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.000002
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.000002
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000002
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.000002
    0.41%
Weasy AI (WEASY) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma WEASY kaina yra $0.000002. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Weasy AI (WEASY) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė WEASY, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000002. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Weasy AI (WEASY) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WEASY, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000002. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Weasy AI (WEASY) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WEASY kaina yra $0.000002. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Weasy AI kainų statistika

$ 0.00000251
$ 0.00000251$ 0.00000251

+1.20%

--
----

--
----

$ 32.31
$ 32.31$ 32.31

+32.31%

Naujausia WEASY kaina yra $ 0.00000251. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.20%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 32.31.
Be to, WEASY turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Weasy AI (WEASY)

Bandote įsigyti WEASY? Dabar galite WEASY įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Weasy AI ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti WEASY dabar

Weasy AI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Weasy AI, dabartinė Weasy AI kaina yra 0.000002USD. Apyvartinė Weasy AI (WEASY) pasiūla yra 0.00 WEASY, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.16%
    $ -0.000000
    $ 0.000003
    $ 0.000002
  • 7 dienos
    -0.30%
    $ -0.000001
    $ 0.000004
    $ 0.000002
  • 30 dienų
    -0.61%
    $ -0.000004
    $ 0.000009
    $ 0.000002
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Weasy AI kaina pasikeitė $-0.000000, atspindinti -0.16% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Weasy AI buvo prekiaujama aukščiausia $0.000004 ir žemiausia $0.000002. Kainos pokytis buvo -0.30%. Ši naujausia tendencija parodo WEASY potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Weasy AI įvyko -0.61%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000004 vertę. Tai rodo, kad WEASY artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Weasy AI kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą WEASY kainų istoriją

Kaip veikia Weasy AI (WEASY) kainų prognozės modulis?

Weasy AI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WEASY kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Weasy AI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WEASY būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Weasy AI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WEASY ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WEASY pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Weasy AI potencialą.

Kodėl WEASY kainų prognozė yra svarbi?

WEASY kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WEASY dabar?
Pagal jūsų prognozes, WEASY pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WEASY kainų prognozė?
Remiantis Weasy AI (WEASY) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WEASY kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WEASY 2026 m.?
1 vieneto Weasy AI (WEASY) kaina šiandien yra $0.000002. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WEASY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WEASY kaina 2027 m.?
Weasy AI (WEASY) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WEASY kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WEASY kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Weasy AI (WEASY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WEASY kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Weasy AI (WEASY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WEASY 2030 m.?
1 vieneto Weasy AI (WEASY) kaina šiandien yra $0.000002. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WEASY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WEASY kainų prognozė 2040 metams?
Weasy AI (WEASY) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WEASY kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:51:26(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.