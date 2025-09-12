Walk Token (WALK) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Walk Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WALK augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Walk Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Walk Token kainos prognozė
$0.02224
$0.02224
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Walk Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Walk Token (WALK) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Walk Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.02224 prekybos kainą 2025 m.

Walk Token (WALK) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Walk Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.023352 prekybos kainą 2026 m.

Walk Token (WALK) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WALK ateities kaina yra $ 0.024519 su 10.25% augimo norma.

Walk Token (WALK) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WALK ateities kaina yra $ 0.025745 su 15.76% augimo norma.

Walk Token (WALK) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WALK 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.027032, o augimo norma – 21.55%.

Walk Token (WALK) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WALK 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.028384, o augimo norma – 27.63%.

Walk Token (WALK) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Walk Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.046235 prekybos kainą.

Walk Token (WALK) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Walk Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.075312 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.02224
    0.00%
  • 2026
    $ 0.023352
    5.00%
  • 2027
    $ 0.024519
    10.25%
  • 2028
    $ 0.025745
    15.76%
  • 2029
    $ 0.027032
    21.55%
  • 2030
    $ 0.028384
    27.63%
  • 2031
    $ 0.029803
    34.01%
  • 2032
    $ 0.031293
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.032858
    47.75%
  • 2034
    $ 0.034501
    55.13%
  • 2035
    $ 0.036226
    62.89%
  • 2036
    $ 0.038037
    71.03%
  • 2037
    $ 0.039939
    79.59%
  • 2038
    $ 0.041936
    88.56%
  • 2039
    $ 0.044033
    97.99%
  • 2040
    $ 0.046235
    107.89%
Trumpalaikės Walk Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.02224
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.022243
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.022261
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.022331
    0.41%
Walk Token (WALK) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma WALK kaina yra $0.02224. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Walk Token (WALK) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė WALK, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.022243. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Walk Token (WALK) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WALK, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.022261. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Walk Token (WALK) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WALK kaina yra $0.022331. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Walk Token kainų statistika

$ 0.02224
$ 0.02224

0.00%

$ 0.00
$ 0.00

0.00
0.00

$ 14.14
$ 14.14

+14.14%

Naujausia WALK kaina yra $ 0.02224. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 14.14.
Be to, WALK turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Walk Token (WALK)

Bandote įsigyti WALK? Dabar galite WALK įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Walk Token ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti WALK dabar

Walk Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Walk Token, dabartinė Walk Token kaina yra 0.02224USD. Apyvartinė Walk Token (WALK) pasiūla yra 0.00 WALK, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000050
    $ 0.02265
    $ 0.02224
  • 7 dienos
    -0.03%
    $ -0.000699
    $ 0.02294
    $ 0.02116
  • 30 dienų
    -0.13%
    $ -0.003460
    $ 0.0288
    $ 0.01705
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Walk Token kaina pasikeitė $-0.000050, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Walk Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.02294 ir žemiausia $0.02116. Kainos pokytis buvo -0.03%. Ši naujausia tendencija parodo WALK potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Walk Token įvyko -0.13%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.003460 vertę. Tai rodo, kad WALK artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Walk Token kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą WALK kainų istoriją

Kaip veikia Walk Token (WALK) kainų prognozės modulis?

Walk Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WALK kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Walk Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WALK būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Walk Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WALK ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WALK pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Walk Token potencialą.

Kodėl WALK kainų prognozė yra svarbi?

WALK kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WALK dabar?
Pagal jūsų prognozes, WALK pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WALK kainų prognozė?
Remiantis Walk Token (WALK) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WALK kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WALK 2026 m.?
1 vieneto Walk Token (WALK) kaina šiandien yra $0.02224. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WALK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WALK kaina 2027 m.?
Walk Token (WALK) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WALK kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WALK kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Walk Token (WALK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WALK kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Walk Token (WALK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WALK 2030 m.?
1 vieneto Walk Token (WALK) kaina šiandien yra $0.02224. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WALK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WALK kainų prognozė 2040 metams?
Walk Token (WALK) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WALK kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.