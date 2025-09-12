VentureMind AI (VNTR) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite VentureMind AI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek VNTR augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte VentureMind AI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

VentureMind AI kainos prognozė
$0.001589
-16.05%
USD
Faktinis
Prognozė
VentureMind AI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

VentureMind AI (VNTR) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, VentureMind AI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001589 prekybos kainą 2025 m.

VentureMind AI (VNTR) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, VentureMind AI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001668 prekybos kainą 2026 m.

VentureMind AI (VNTR) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. VNTR ateities kaina yra $ 0.001751 su 10.25% augimo norma.

VentureMind AI (VNTR) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. VNTR ateities kaina yra $ 0.001839 su 15.76% augimo norma.

VentureMind AI (VNTR) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VNTR 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001931, o augimo norma – 21.55%.

VentureMind AI (VNTR) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VNTR 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002028, o augimo norma – 27.63%.

VentureMind AI (VNTR) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. VentureMind AI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.003303 prekybos kainą.

VentureMind AI (VNTR) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. VentureMind AI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.005380 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001589
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001668
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001751
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001839
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001931
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002028
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002129
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002235
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002347
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002465
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002588
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002717
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002853
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002996
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003146
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003303
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės VentureMind AI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.001589
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.001589
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001590
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.001595
    0.41%
VentureMind AI (VNTR) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma VNTR kaina yra $0.001589. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

VentureMind AI (VNTR) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė VNTR, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001589. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

VentureMind AI (VNTR) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė VNTR, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001590. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

VentureMind AI (VNTR) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma VNTR kaina yra $0.001595. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė VentureMind AI kainų statistika

$ 0.001589
$ 0.001589$ 0.001589

-16.05%

$ 688.03K
$ 688.03K$ 688.03K

433.00M
433.00M 433.00M

$ 506.38
$ 506.38$ 506.38

+506.38%

Naujausia VNTR kaina yra $ 0.001589. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -16.05%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 506.38.
Be to, VNTR turi 433.00M apyvartą ir $ 688.03K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti VentureMind AI (VNTR)

Bandote įsigyti VNTR? Dabar galite VNTR įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti VentureMind AI ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti VNTR dabar

VentureMind AI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje VentureMind AI, dabartinė VentureMind AI kaina yra 0.001589USD. Apyvartinė VentureMind AI (VNTR) pasiūla yra 0.00 VNTR, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $688.03K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.16%
    $ -0.000304
    $ 0.001893
    $ 0.001589
  • 7 dienos
    -0.08%
    $ -0.000141
    $ 0.002008
    $ 0.00141
  • 30 dienų
    -0.06%
    $ -0.000110
    $ 0.00265
    $ 0.00141
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas VentureMind AI kaina pasikeitė $-0.000304, atspindinti -0.16% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas VentureMind AI buvo prekiaujama aukščiausia $0.002008 ir žemiausia $0.00141. Kainos pokytis buvo -0.08%. Ši naujausia tendencija parodo VNTR potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį VentureMind AI įvyko -0.06%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000110 vertę. Tai rodo, kad VNTR artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą VentureMind AI kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą VNTR kainų istoriją

Kaip veikia VentureMind AI (VNTR) kainų prognozės modulis?

VentureMind AI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas VNTR kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius VentureMind AI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą VNTR būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti VentureMind AI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja VNTR ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina VNTR pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą VentureMind AI potencialą.

Kodėl VNTR kainų prognozė yra svarbi?

VNTR kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į VNTR dabar?
Pagal jūsų prognozes, VNTR pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio VNTR kainų prognozė?
Remiantis VentureMind AI (VNTR) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama VNTR kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 VNTR 2026 m.?
1 vieneto VentureMind AI (VNTR) kaina šiandien yra $0.001589. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VNTR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama VNTR kaina 2027 m.?
VentureMind AI (VNTR) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 VNTR kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė VNTR kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, VentureMind AI (VNTR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė VNTR kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, VentureMind AI (VNTR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 VNTR 2030 m.?
1 vieneto VentureMind AI (VNTR) kaina šiandien yra $0.001589. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VNTR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia VNTR kainų prognozė 2040 metams?
VentureMind AI (VNTR) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 VNTR kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.