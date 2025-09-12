Vectorspace AI X (VAIX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Vectorspace AI X kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek VAIX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Vectorspace AI X kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Vectorspace AI X kainos prognozė
$0.02599
$0.02599$0.02599
-40.75%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:35:09(UTC+8)

Vectorspace AI X Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Vectorspace AI X (VAIX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Vectorspace AI X galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.02599 prekybos kainą 2025 m.

Vectorspace AI X (VAIX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Vectorspace AI X galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.027289 prekybos kainą 2026 m.

Vectorspace AI X (VAIX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. VAIX ateities kaina yra $ 0.028653 su 10.25% augimo norma.

Vectorspace AI X (VAIX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. VAIX ateities kaina yra $ 0.030086 su 15.76% augimo norma.

Vectorspace AI X (VAIX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VAIX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.031591, o augimo norma – 21.55%.

Vectorspace AI X (VAIX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VAIX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.033170, o augimo norma – 27.63%.

Vectorspace AI X (VAIX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Vectorspace AI X kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.054031 prekybos kainą.

Vectorspace AI X (VAIX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Vectorspace AI X kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.088011 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.02599
    0.00%
  • 2026
    $ 0.027289
    5.00%
  • 2027
    $ 0.028653
    10.25%
  • 2028
    $ 0.030086
    15.76%
  • 2029
    $ 0.031591
    21.55%
  • 2030
    $ 0.033170
    27.63%
  • 2031
    $ 0.034829
    34.01%
  • 2032
    $ 0.036570
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.038399
    47.75%
  • 2034
    $ 0.040319
    55.13%
  • 2035
    $ 0.042334
    62.89%
  • 2036
    $ 0.044451
    71.03%
  • 2037
    $ 0.046674
    79.59%
  • 2038
    $ 0.049008
    88.56%
  • 2039
    $ 0.051458
    97.99%
  • 2040
    $ 0.054031
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Vectorspace AI X kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.02599
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.025993
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.026014
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.026096
    0.41%
Vectorspace AI X (VAIX) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma VAIX kaina yra $0.02599. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Vectorspace AI X (VAIX) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė VAIX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.025993. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Vectorspace AI X (VAIX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė VAIX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.026014. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Vectorspace AI X (VAIX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma VAIX kaina yra $0.026096. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Vectorspace AI X kainų statistika

$ 0.02599
$ 0.02599$ 0.02599

-40.75%

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

49.88M
49.88M 49.88M

$ 6.56K
$ 6.56K$ 6.56K

--

Naujausia VAIX kaina yra $ 0.02599. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -40.75%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 6.56K.
Be to, VAIX turi 49.88M apyvartą ir $ 1.30M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Vectorspace AI X (VAIX)

Bandote įsigyti VAIX? Dabar galite VAIX įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Vectorspace AI X ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti VAIX dabar

Vectorspace AI X istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Vectorspace AI X, dabartinė Vectorspace AI X kaina yra 0.02599USD. Apyvartinė Vectorspace AI X (VAIX) pasiūla yra 0.00 VAIX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1.30M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.13%
    $ -0.004070
    $ 0.04387
    $ 0.024
  • 7 dienos
    0.19%
    $ 0.00417
    $ 0.04387
    $ 0.0198
  • 30 dienų
    -0.14%
    $ -0.00452
    $ 0.04387
    $ 0.0198
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Vectorspace AI X kaina pasikeitė $-0.004070, atspindinti -0.13% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Vectorspace AI X buvo prekiaujama aukščiausia $0.04387 ir žemiausia $0.0198. Kainos pokytis buvo 0.19%. Ši naujausia tendencija parodo VAIX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Vectorspace AI X įvyko -0.14%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.00452 vertę. Tai rodo, kad VAIX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Vectorspace AI X kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą VAIX kainų istoriją

Kaip veikia Vectorspace AI X (VAIX) kainų prognozės modulis?

Vectorspace AI X Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas VAIX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Vectorspace AI X ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą VAIX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Vectorspace AI X kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja VAIX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina VAIX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Vectorspace AI X potencialą.

Kodėl VAIX kainų prognozė yra svarbi?

VAIX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į VAIX dabar?
Pagal jūsų prognozes, VAIX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio VAIX kainų prognozė?
Remiantis Vectorspace AI X (VAIX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama VAIX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 VAIX 2026 m.?
1 vieneto Vectorspace AI X (VAIX) kaina šiandien yra $0.02599. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VAIX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama VAIX kaina 2027 m.?
Vectorspace AI X (VAIX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 VAIX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė VAIX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Vectorspace AI X (VAIX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė VAIX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Vectorspace AI X (VAIX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 VAIX 2030 m.?
1 vieneto Vectorspace AI X (VAIX) kaina šiandien yra $0.02599. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VAIX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia VAIX kainų prognozė 2040 metams?
Vectorspace AI X (VAIX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 VAIX kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:35:09(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.