Tesla kainos prognozė
$398.21
+3.10%
USD
Faktinis
Prognozė
Tesla Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Tesla (TSLAON) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Tesla galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 398.21 prekybos kainą 2025 m.

Tesla (TSLAON) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Tesla galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 418.1205 prekybos kainą 2026 m.

Tesla (TSLAON) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. TSLAON ateities kaina yra $ 439.0265 su 10.25% augimo norma.

Tesla (TSLAON) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. TSLAON ateities kaina yra $ 460.9778 su 15.76% augimo norma.

Tesla (TSLAON) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TSLAON 2029 m. tikslinė kaina yra $ 484.0267, o augimo norma – 21.55%.

Tesla (TSLAON) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TSLAON 2030 m. tikslinė kaina yra $ 508.2280, o augimo norma – 27.63%.

Tesla (TSLAON) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Tesla kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 827.8499 prekybos kainą.

Tesla (TSLAON) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Tesla kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1,348.4804 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 398.21
    0.00%
  • 2026
    $ 418.1205
    5.00%
  • 2027
    $ 439.0265
    10.25%
  • 2028
    $ 460.9778
    15.76%
  • 2029
    $ 484.0267
    21.55%
  • 2030
    $ 508.2280
    27.63%
  • 2031
    $ 533.6394
    34.01%
  • 2032
    $ 560.3214
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 588.3375
    47.75%
  • 2034
    $ 617.7544
    55.13%
  • 2035
    $ 648.6421
    62.89%
  • 2036
    $ 681.0742
    71.03%
  • 2037
    $ 715.1279
    79.59%
  • 2038
    $ 750.8843
    88.56%
  • 2039
    $ 788.4285
    97.99%
  • 2040
    $ 827.8499
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Tesla kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 398.21
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 398.2645
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 398.5918
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 399.8464
    0.41%
Tesla (TSLAON) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma TSLAON kaina yra $398.21. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Tesla (TSLAON) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė TSLAON, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $398.2645. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Tesla (TSLAON) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė TSLAON, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $398.5918. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Tesla (TSLAON) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma TSLAON kaina yra $399.8464. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Tesla kainų statistika

$ 398.21

$ 398.21
+3.10%

$ 4.67M
11.74K
$ 59.61K
--

Naujausia TSLAON kaina yra $ 398.21. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +3.10%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 59.61K.
Be to, TSLAON turi 11.74K apyvartą ir $ 4.67M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Tesla (TSLAON)

Bandote įsigyti TSLAON? Dabar galite TSLAON įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Tesla ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti TSLAON dabar

Tesla istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Tesla, dabartinė Tesla kaina yra 398.21USD. Apyvartinė Tesla (TSLAON) pasiūla yra 0.00 TSLAON, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $4.67M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 1.6499
    $ 401.94
    $ 384.51
  • 7 dienos
    -0.03%
    $ -14.5900
    $ 428.49
    $ 384.51
  • 30 dienų
    -0.06%
    $ -26.2900
    $ 477.74
    $ 382
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Tesla kaina pasikeitė $1.6499, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Tesla buvo prekiaujama aukščiausia $428.49 ir žemiausia $384.51. Kainos pokytis buvo -0.03%. Ši naujausia tendencija parodo TSLAON potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Tesla įvyko -0.06%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-26.2900 vertę. Tai rodo, kad TSLAON artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Tesla kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą TSLAON kainų istoriją

Kaip veikia Tesla (TSLAON) kainų prognozės modulis?

Tesla Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas TSLAON kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Tesla ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą TSLAON būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Tesla kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja TSLAON ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina TSLAON pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Tesla potencialą.

Kodėl TSLAON kainų prognozė yra svarbi?

TSLAON kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į TSLAON dabar?
Pagal jūsų prognozes, TSLAON pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio TSLAON kainų prognozė?
Remiantis Tesla (TSLAON) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama TSLAON kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 TSLAON 2026 m.?
1 vieneto Tesla (TSLAON) kaina šiandien yra $398.21. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TSLAON padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama TSLAON kaina 2027 m.?
Tesla (TSLAON) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 TSLAON kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė TSLAON kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Tesla (TSLAON) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė TSLAON kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Tesla (TSLAON) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 TSLAON 2030 m.?
1 vieneto Tesla (TSLAON) kaina šiandien yra $398.21. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TSLAON padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia TSLAON kainų prognozė 2040 metams?
Tesla (TSLAON) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 TSLAON kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.