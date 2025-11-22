Torum (TORUM) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Torum kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek TORUM augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Torum kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Torum kainos prognozė
$0.003323
-0.30%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:12:29(UTC+8)

Torum Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Torum (TORUM) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Torum galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003323 prekybos kainą 2025 m.

Torum (TORUM) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Torum galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003489 prekybos kainą 2026 m.

Torum (TORUM) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. TORUM ateities kaina yra $ 0.003663 su 10.25% augimo norma.

Torum (TORUM) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. TORUM ateities kaina yra $ 0.003846 su 15.76% augimo norma.

Torum (TORUM) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TORUM 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.004039, o augimo norma – 21.55%.

Torum (TORUM) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TORUM 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.004241, o augimo norma – 27.63%.

Torum (TORUM) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Torum kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.006908 prekybos kainą.

Torum (TORUM) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Torum kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.011252 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.003323
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003489
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003663
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003846
    15.76%
  • 2029
    $ 0.004039
    21.55%
  • 2030
    $ 0.004241
    27.63%
  • 2031
    $ 0.004453
    34.01%
  • 2032
    $ 0.004675
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.004909
    47.75%
  • 2034
    $ 0.005155
    55.13%
  • 2035
    $ 0.005412
    62.89%
  • 2036
    $ 0.005683
    71.03%
  • 2037
    $ 0.005967
    79.59%
  • 2038
    $ 0.006266
    88.56%
  • 2039
    $ 0.006579
    97.99%
  • 2040
    $ 0.006908
    107.89%
Trumpalaikės Torum kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.003323
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.003323
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.003326
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.003336
    0.41%
Torum (TORUM) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma TORUM kaina yra $0.003323. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Torum (TORUM) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė TORUM, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.003323. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Torum (TORUM) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė TORUM, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.003326. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Torum (TORUM) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma TORUM kaina yra $0.003336. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Torum kainų statistika

$ 0.003323
-0.30%

$ 646.15K
194.10M
$ 84.88K
--

Naujausia TORUM kaina yra $ 0.003323. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.30%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 84.88K.
Be to, TORUM turi 194.10M apyvartą ir $ 646.15K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Torum (TORUM)

Bandote įsigyti TORUM? Dabar galite TORUM įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Torum ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti TORUM dabar

Torum istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Torum, dabartinė Torum kaina yra 0.003329USD. Apyvartinė Torum (TORUM) pasiūla yra 0.00 TORUM, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $646.15K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000004
    $ 0.003423
    $ 0.003216
  • 7 dienos
    -0.06%
    $ -0.000247
    $ 0.004066
    $ 0.003215
  • 30 dienų
    -0.31%
    $ -0.001542
    $ 0.004876
    $ 0.003022
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Torum kaina pasikeitė $-0.000004, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Torum buvo prekiaujama aukščiausia $0.004066 ir žemiausia $0.003215. Kainos pokytis buvo -0.06%. Ši naujausia tendencija parodo TORUM potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Torum įvyko -0.31%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001542 vertę. Tai rodo, kad TORUM artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Torum kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą TORUM kainų istoriją

Kaip veikia Torum (TORUM) kainų prognozės modulis?

Torum Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas TORUM kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Torum ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą TORUM būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Torum kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja TORUM ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina TORUM pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Torum potencialą.

Kodėl TORUM kainų prognozė yra svarbi?

TORUM kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į TORUM dabar?
Pagal jūsų prognozes, TORUM pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio TORUM kainų prognozė?
Remiantis Torum (TORUM) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama TORUM kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 TORUM 2026 m.?
1 vieneto Torum (TORUM) kaina šiandien yra $0.003323. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TORUM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama TORUM kaina 2027 m.?
Torum (TORUM) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 TORUM kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė TORUM kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Torum (TORUM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė TORUM kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Torum (TORUM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 TORUM 2030 m.?
1 vieneto Torum (TORUM) kaina šiandien yra $0.003323. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TORUM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia TORUM kainų prognozė 2040 metams?
Torum (TORUM) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 TORUM kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:12:29(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.