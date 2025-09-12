Token Metrics AI (TMAI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Token Metrics AI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek TMAI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Token Metrics AI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Token Metrics AI kainos prognozė
$0.0004485
-1.77%
USD
Faktinis
Prognozė
Token Metrics AI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Token Metrics AI (TMAI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Token Metrics AI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000448 prekybos kainą 2025 m.

Token Metrics AI (TMAI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Token Metrics AI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000470 prekybos kainą 2026 m.

Token Metrics AI (TMAI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. TMAI ateities kaina yra $ 0.000494 su 10.25% augimo norma.

Token Metrics AI (TMAI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. TMAI ateities kaina yra $ 0.000519 su 15.76% augimo norma.

Token Metrics AI (TMAI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TMAI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000545, o augimo norma – 21.55%.

Token Metrics AI (TMAI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TMAI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000572, o augimo norma – 27.63%.

Token Metrics AI (TMAI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Token Metrics AI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000932 prekybos kainą.

Token Metrics AI (TMAI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Token Metrics AI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.001518 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000448
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000470
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000494
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000519
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000545
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000572
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000601
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000631
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000662
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000695
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000730
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000767
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000805
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000845
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000887
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000932
    107.89%
Trumpalaikės Token Metrics AI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000448
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000448
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000448
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000450
    0.41%
Token Metrics AI (TMAI) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma TMAI kaina yra $0.000448. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Token Metrics AI (TMAI) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė TMAI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000448. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Token Metrics AI (TMAI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė TMAI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000448. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Token Metrics AI (TMAI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma TMAI kaina yra $0.000450. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Token Metrics AI kainų statistika

$ 0.0004485
-1.77%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 1.36K
$ 1.36K$ 1.36K

--

Naujausia TMAI kaina yra $ 0.0004485. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -1.77%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 1.36K.
Be to, TMAI turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Token Metrics AI (TMAI)

Bandote įsigyti TMAI? Dabar galite TMAI įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Token Metrics AI ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti TMAI dabar

Token Metrics AI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Token Metrics AI, dabartinė Token Metrics AI kaina yra 0.000448USD. Apyvartinė Token Metrics AI (TMAI) pasiūla yra 0.00 TMAI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.02%
    $ -0.000009
    $ 0.000461
    $ 0.000445
  • 7 dienos
    -0.07%
    $ -0.000034
    $ 0.000726
    $ 0.000377
  • 30 dienų
    -0.24%
    $ -0.000144
    $ 0.000726
    $ 0.000377
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Token Metrics AI kaina pasikeitė $-0.000009, atspindinti -0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Token Metrics AI buvo prekiaujama aukščiausia $0.000726 ir žemiausia $0.000377. Kainos pokytis buvo -0.07%. Ši naujausia tendencija parodo TMAI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Token Metrics AI įvyko -0.24%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000144 vertę. Tai rodo, kad TMAI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Token Metrics AI kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą TMAI kainų istoriją

Kaip veikia Token Metrics AI (TMAI) kainų prognozės modulis?

Token Metrics AI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas TMAI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Token Metrics AI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą TMAI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Token Metrics AI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja TMAI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina TMAI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Token Metrics AI potencialą.

Kodėl TMAI kainų prognozė yra svarbi?

TMAI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į TMAI dabar?
Pagal jūsų prognozes, TMAI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio TMAI kainų prognozė?
Remiantis Token Metrics AI (TMAI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama TMAI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 TMAI 2026 m.?
1 vieneto Token Metrics AI (TMAI) kaina šiandien yra $0.000448. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TMAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama TMAI kaina 2027 m.?
Token Metrics AI (TMAI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 TMAI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė TMAI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Token Metrics AI (TMAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė TMAI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Token Metrics AI (TMAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 TMAI 2030 m.?
1 vieneto Token Metrics AI (TMAI) kaina šiandien yra $0.000448. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TMAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia TMAI kainų prognozė 2040 metams?
Token Metrics AI (TMAI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 TMAI kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:09:38(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.